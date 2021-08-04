Певице Татьяне Булановой отказано в регистрации кандидатом на выборах

Территориальная избирательная комиссия №17 в Санкт-Петербурге признала недействительными 17 процентов собранных подписей за выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы РФ певицы Татьяны Булановой. Во вторник, 10 августа, ей было отказано в регистрации.

Представители комиссии назвали работу сборщиков подписей для Булановой "безобразной". Певица должна была выдвигаться по одномандатному округу от партии "Родина", поддержку которой оказывают структуры бизнесмена Евгения Пригожина, уточняет "Новая газета". В пресс-службе партии заявили, что обжалуют решение избиркома, передает ТАСС.

Ранее, 4 августа, в Санкт-Петербурге было отказано в регистрации кандидатом в депутаты законодательного собрания руководителю фракции партии "Яблоко" Борису Вишневскому, а в Мурманске отказались зарегистрировать кандидатом в горсовет экс-координатора штаба Навального в Мурманске Виолетту Грудину.

Смотрите также: