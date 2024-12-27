Певец Шарлот приговорен судом в России к 5,5 года колонии

Суд в Самаре признал Эдуарда Шарлота виновным в "оскорблении чувств верующих" и "реабилитации нацизма" и приговорил его к 5,5 года колонии-поселения.

Суд в Самаре приговорил певца Эдуарда Шарлота к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщило в пятницу, 27 декабря, российское агентство РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента в зале суда. Шарлот признан виновным по статьям о "реабилитации нацизма" и "оскорблении чувств верующих". Сторона обвинения требовала для него срок в семь лет и пять месяцев. Агентство "Интерфакс" пишет, что певцу также запретили в течение четырех лет администрировать интернет-страницы. В своем последнем слове Эдуард Шарлот, заявил, что был "заражен" оппозиционной точкой зрения на "русско-украинский конфликт", сообщает Telegram-канал "Слово защите".

При этом суд по просьбе прокуратуры прекратил преследование музыканта по статьям о возбуждении ненависти и похищении или повреждении документов, отмечается в сообщении РИА "Новости".

Дело против Эдуарда Шарлота

Эдуард Шарлот был задержан в ноябре 2023 года в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, куда прилетел из Армении. Через несколько часов после этого глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина опубликовала видео с извинениями певца, в котором тот сказал, что допустил "осечку в понимании происходящего", потому что "был ошибочно помешан на ложной информации".

Обвинения против Шарлота были связаны с опубликованными в его соцсетях видеороликами. На одном из них он прибивает к распятию фотоснимок патриарха Кирилла и свой военный билет. На другом - сжигает свой российский паспорт и обращается к властям Украины с просьбой пустить его в Киев. Позднее исполнитель написал патриарху письмо, в котором покаялся в содеянном.