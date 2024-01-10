Певец Шарлот написал патриарху Кириллу покаянное письмо

Музыканта Шарлота обвиняют в "реабилитации нацизма" и "оскорблении чувств верующих". Областной суд в Самаре оставил его под арестом, несмотря на публичное раскаяние.

Самарский областной суд отклонил жалобу адвокатов на арест российского исполнителя Эдуарда Шарлота, которого обвиняют в "реабилитации нацизма" и "оскорблении чувств верующих". Суд апелляционной инстанции оставил без изменения постановление Кировского районного суда Самары, сообщает в среду, 10 декабря, РИА "Новости".

Адвокат музыканта просил смягчить меру пресечения после публичного раскаяния Шарлота. Под домашним арестом артист сможет создавать свои произведения, которые будут "мерой искупления его вины и мерой обращения к народу, государственной власти", цитирует агентство слова защитника.

Telegram-канал Shot опубликовал фрагмент выступления Шарлота в суде по видеосвязи из изолятора, в этом видео певец просит дать ему "возможность прослыть не врагом России, а прославлять патриотизм".

РБК: В письме Кириллу Шарлот покаялся в содеянном

Накануне стало известно, что Шарлот написал из СИЗО патриарху Кириллу письмо с извинениями. В этом послании он назвал свои действия ошибкой и покаялся в содеянном, пишет агентство РБК со ссылкой на отца музыканта. "Вчера при поздравлении россиян с Рождеством патриарх Кирилл читал притчу о блудном сыне и сказал, что если грешник покаялся, то его надо простить", - заявил Валерий Шарлот и добавил, что ответ от патриарха пока не получен.

В свою очередь издание Baza указывает, что в письме Кириллу певец выразил готовность искупить вину и "активно пишет патриотические произведения", с которыми впоследствии будет выступать.

Дело Эдуарда Шарлота

В конце ноября Эдуард Шарлот был задержан в аэропорту Пулково, куда прилетел из Армении. Поводом для задержания стал выложенный Шарлотом в июне в соцсети Instagram видеоролик с кадрами, как он сжигает российский паспорт и обращается к властям Украины с просьбой пустить его в Киев. В июле появилось новое видео, где Шарлот прибил к распятию фотографию патриарха Кирилла и свой военный билет.

Жалобу на Эдуарда Шарлота в Следственный комитет и МВД РФ в ноябре подала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая и ранее писала доносы на актеров, музыкантов и блогеров. Она потребовала проверить его действия на предмет "дискредитации российской армии и оскорбления чувств верующих". После задержания в Пулково, где он извинился за то, что сжег российский паспорт, певца арестовали на 13 суток по статье "мелкое хулиганство", а затем отправили в Самару по месту прописки.

В начале декабря Кировский районный суд Самары арестовал Шарлота до 24 января. На заседании суда артист признал вину и попросил прощения "у русского народа". Певец прочитал написанное в СИЗО стихотворение, в котором "кается и обещает защищать страну талантом" и заявил, что был введен в заблуждение российской оппозицией, которая "очень плотно и скрупулезно обрабатывает сознание молодых людей".

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