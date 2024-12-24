Петра Верзилова внесли в список "террористов и экстремистов"

Верзилова, по всей видимости, обвиняют по одной из "террористических" статей, хотя о новом деле против него не сообщали, уточнил интернет-ресурс "Медиазона".

Бывший издатель интернет-ресурса "Медиазона" и художник-акционист Петр Верзилов внесен Росфинмониторингом в перечень "террористов и экстремистов". Это следует из изменений в реестре, обнаруженных во вторник, 24 декабря. Судя по всему, Верзилова обвиняют по одной из "террористических" статей, хотя о новом деле против него не сообщалось, уточнила "Медиазона".

Петр Верзилов участвовал в войне России в Украине в составе украинской армии. В мае 2023 года он размещал в Telegram-канале фотографии из окопов Бахмута.

Приговор суда по делу о "фейках" об армии

В апреле Басманный районный суд Москвы заочно приговорил акциониста к восьми годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии. Суд счел сооснователя панк-группы Pussy Riot виновным в "распространении ложных сведений об армии России". В марте стало известно, против экс-издателя "Медиазоны" возбуждено дело о госизмене.

Верзилов покинул Россию в 2020 году

Петр Верзилов покинул Россию в 2020 году после серии обысков у него и его родственников. Ранее на него завели уголовное дело за то, что он не уведомил власти РФ о наличии у него второго гражданства - Канады.

В сентябре 2021 года Минюст РФ внес Петра Верзилова, издание "Медиазона" и его главного редактора Сергея Смирнова в перечень "иноагентов".

В марте 2022 года Верзилов приехал в Украину для съемок документального фильма о войне. После участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины активист объявил, что слагает с себя полномочия издателя "Медиазоны", чтобы не давать повода сомневаться в объективности издания.