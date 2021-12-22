 Петр Толстой о проблемах вакцинации, особом пути России, отношениях с Западом и Путине. #вТРЕНДde | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 20.12.2021

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Петр Толстой о проблемах вакцинации, особом пути России, отношениях с Западом и Путине. #вТРЕНДde

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что медленные темпы вакцинации связаны не с тем, что в РФ не используются западные препараты. По мнению депутата ("Единая Россия"), люди просто не конца доверяют прививкам. Петр Толстой называет Россию отдельной цивилизацией со своей системой ценностей. Он уверен, что в будущем РФ может создать единое государство с другими бывшими советскими республиками.

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