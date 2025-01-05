Петицию за запрет фейерверков в ФРГ поддержали свыше 1 млн

Автором петиции за общенациональный запрет запуска петард частными лицами в Германии выступил профсоюз полицейских. Инициативу поддержали более 1 млн 90 тыс. человек.

Петицию за общенациональный запрет запуска петард в Германии поддержали свыше 1 млн 90 тыс. человек. Такое количество подписей под документом, размещенным Профсоюзом немецких полицейских (GdP), начитывается на воскресенье, 5 января.

"Из года в год наши сотрудники экстренных служб отдают все свои силы, отказываясь от празднования Нового года в ущерб своим семьям, чтобы быть рядом с другими. Взамен они рискуют жизнью и здоровьем. Потому что петарды используются как оружие против них", - отмечается в обращении.

В этой связи в профсоюзе призывают ввести всеобъемлющий запрет на использование петард частными лицами, как это уже сделано во многих странах. Речь идет и о прекращении продажи пиротехники всем, кто не связан с ней профессионально.

"Вместо Содома и Гоморры - организованные мероприятия"

"Вместо Содома и Гоморры на наших улицах нам нужны организованные мероприятия", - добавили в GdP. "Мы знаем, что запрет на петарды не решит всей проблемы насилия в отношении полицейских и пожарных. Но это первый важный шаг на пути к повышению безопасности наших экстренных служб в новогоднюю ночь", - добавили там.

Петиция создана на имя сенатора по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер (Iris Spranger) и главы МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). В GdP уже назвали ее политическим мандатом.

Жертвы и задержания в новогоднюю ночь

В нескольких федеральных землях Германии в новогоднюю ночь жертвами неосторожного обращения с фейерверками стали минимум пять человек.

В Берлине были задержаны 330 человек, 13 полицейских получили серьезные травмы, один из них был прооперирован после того, как ему в ногу попал фейерверк. В Лейпциге около 100-150 молодых людей стреляли друг в друга пиротехникой, целились в автомобили и трамваи и подожгли мусорный бак.

В Гамбурге, Дрездене, Гельзенкирхене и нескольких других городах полицейские, пожарные и спасатели были атакованы фейерверками и петардами. В Швебиш-Гмюнде (земля Баден-Вюртемберг) трое полицейских получили легкие ранения после того, как рядом с ними взорвалась петарда.