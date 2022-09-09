  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Петербургский политик Дмитрий Палюга
Петербургский политик Дмитрий ПалюгаФото: Privat
ПолитикаРоссия

Мундепов, призвавших к отставке Путина, вызвали в полицию

Олег Соколенко | Александра Иванова
1 ч. назад

Депутатам совета МО "Смольнинское" Петербурга, призвавшего Госдуму отправить Путина в отставку, пришли вызовы в полицию - для составления протокола о "дискредитации власти"

https://www.dw.com/ru/peterburgskih-mundepov-prizvavsih-k-otstavke-putina-vyzvali-v-policiu/a-63063732

Депутатам совета МО "Смольнинское" Петербурга, призвавшего Госдуму отправить Путина в отставку, пришли вызовы в полицию - для составления протокола об административном правонарушении, заключающемся в "дискредитации" армии. Об этом в четверг, 8 сентября, DW сообщил Никита Юферев, один из мундепов, поддержавших инициативу.

Согласно тексту в SMS-сообщении, полученном депутатом, утром 9 сентября ему надлежит явиться в 76-й отдел полиции УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга. По словам Юферева, аналогичное сообщение пришло всем депутатам (совета МО "Смольнинское". - Ред.), "даже тем, кто воздержался при голосовании".

Депутаты призвали отправить Путина в отставку за госизмену

Проект обращения в Госдуму с призывом отрешить президента РФ Владимира Путина от должности по причине государственной измены внес 7 сентября на заседание совета МО "Смольнинское" его депутат  Дмитрий Палюга. Десять из двадцати членов Совета МО, в том числе его председатель-единоросс, на голосовании по обращению отсутствовали, рассказывает Юферев. Однако десяти присутствовавших депутатов по закону было достаточно для кворума. В итоге семеро из них проголосовали за отправку обращения в Госдуму.

Копию обращения к Госдуме РФ Палюга и Юферев опубликовали на своих страницах в Twitter. В документе говорится, что, по мнению его авторов, в действиях президента РФ Путина содержатся признаки преступления, предусмотренные статьей Конституции РФ о госизмене. Конкретно они обращают внимание на уничтожение боеспособных подразделений армии России, гибели и увечьях молодых и трудоспособных граждан РФ, ущербе российской экономике, расширении НАТО, последовавшем после начала "спецоперации" в Украине, а также оснащении украинской армии современной западной техникой, которое само по себе противоречит цели ее "демилитаризации".

"Нас много - людей, которые против происходящего"

Решение депутатов МО "Смольнинское" подготовить обращение в Госдуму не было спонтанным, подчеркивает Юферев. Уже 24 февраля он вместе с другим депутатом Совета, Дмитрием Балтруковым, а также депутатами из других муниципалитетов подал заявку на проведение митинга "под тогда еще разрешенным лозунгом" "Нет войне: за мир, за мир с Украиной и политическую стабильность". Однако городские власти митинг не согласовали. 2 марта мундепы пригласили жителей Санкт-Петербурга на открытое заседание Совета, где согласовали обращение к Путину о том, что надо заканчивать "специальную операцию". Ответа из Кремля на нее не последовало.

В августе Юферев направил еще одно заявление в адрес президента РФ - на этот раз лично от себя - с призывом завершить "спецоперацию" по гуманитарным соображениям: "Ведь миллионы украинцев стали беженцами, больше 5000 мирных жителей, по данным ООН на тот момент, погибли, в том числе около 300 детей". На этот раз ответ пришел. В нем говорилось, что обращение рассмотрено и что Россия проводит "специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации", рассказывает муниципальный депутат.

Отвечая на вопрос DW о том, какую реакцию на свое обращение ожидают он и его коллеги, Никита Юферев подчеркивает: "Все наши обращения, несмотря на наличие важных и весомых адресатов, направлены не им. Мы понимаем, что они, скорее всего, нам не ответят, либо ответят какую-нибудь ахинею, как это было с моим августовским письмом. Это скорее обращение к россиянам, которые находятся здесь, в России, и которые так же переживают за происходящее. Каждый раз мы пытаемся им показать, что они не одни, что мы тоже здесь есть, что нас много - людей, которые против происходящего. Это не "малое число предателей", как говорит пропаганда. Нас очень много".

Смотрите также:

Иноагентом могут признать каждого

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Чулпан Хаматова и Виталий Манский в Риге на митинге против войны в Украине (23.04.2022)

Чулпан Хаматова и Виталий Манский в Риге на митинге против войны в Украине (23.04.2022)

В Рига прошла акция русскоязычных жителей Латвии, выступающих против войны в Украине. В ней приняли участие и такие известные деятели российской культуры, как актриса Чулпан Хаматова и режиссер Виталий Манский.
Политика
23 апреля 2022 г.
05:22 мин.
external

Встреча НАТО в Рамштайне и помощь Украине, ВСУ продолжают наступать, немцы спорят о газе. DW Новости

Встреча НАТО в Рамштайне и помощь Украине, ВСУ продолжают наступать, немцы спорят о газе. DW Новости

На авиабазе США в немецком Рамштайне состоялась очередная и вторая в очном режиме встреча глав минобороны стран НАТО. Какую конкретно военную помощь решено теперь поставить Украине? Ведь от объемов и качества помощи будет зависеть и судьба начатого ВСУ контрнаступления. Тем временем в ЕС обсуждают возможность введения потолка цен на газ из РФ. Эта тема стала темой горячих дискуссий в бундестаге.
8 ч. назад
32:18 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Королева Великобритании Елизавета II, 1926 - 2022

Елизавета II: 70 лет на службе британскому народу и монархии

Общество
7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр DW Новости Шоу подкаст

Контрнаступление ширится. Шикарная яхта Путина. DW Шоу

Контрнаступление ширится. Шикарная яхта Путина. DW Шоу

Политика
11 ч. назад
60:24 мин.
Россия

Беларусь

Акция в Берлине в поддержку демократических сил в Беларуси

"Где деньги, Света?": Как распределяется помощь для Беларуси

"Где деньги, Света?": Как распределяется помощь для Беларуси

Политика
8 ч. назад
Беларусь

Украина

Евгения Белорусец

Белорусец: Пропаганда РФ постоянно атакует украинскую травму

Белорусец: Пропаганда РФ постоянно атакует украинскую травму

Культура
13 ч. назад
Украина

Германия

Беженцы из Украины на железнодорожном вокзале в Германии, на полу наклеен стикер со словом "прием" на украинском, русском и немецком языках на фоне украинского флага

Украинские беженцы в Германии: хватит ли места всем?

Украинские беженцы в Германии: хватит ли места всем?

Политика
12 ч. назад
Германия
На главную страницу