Мундепов, призвавших к отставке Путина, вызвали в полицию

Депутатам совета МО "Смольнинское" Петербурга, призвавшего Госдуму отправить Путина в отставку, пришли вызовы в полицию - для составления протокола об административном правонарушении, заключающемся в "дискредитации" армии. Об этом в четверг, 8 сентября, DW сообщил Никита Юферев, один из мундепов, поддержавших инициативу.

Согласно тексту в SMS-сообщении, полученном депутатом, утром 9 сентября ему надлежит явиться в 76-й отдел полиции УМВД России по Центральному району города Санкт-Петербурга. По словам Юферева, аналогичное сообщение пришло всем депутатам (совета МО "Смольнинское". - Ред.), "даже тем, кто воздержался при голосовании".

Депутаты призвали отправить Путина в отставку за госизмену

Проект обращения в Госдуму с призывом отрешить президента РФ Владимира Путина от должности по причине государственной измены внес 7 сентября на заседание совета МО "Смольнинское" его депутат Дмитрий Палюга. Десять из двадцати членов Совета МО, в том числе его председатель-единоросс, на голосовании по обращению отсутствовали, рассказывает Юферев. Однако десяти присутствовавших депутатов по закону было достаточно для кворума. В итоге семеро из них проголосовали за отправку обращения в Госдуму.

Копию обращения к Госдуме РФ Палюга и Юферев опубликовали на своих страницах в Twitter. В документе говорится, что, по мнению его авторов, в действиях президента РФ Путина содержатся признаки преступления, предусмотренные статьей Конституции РФ о госизмене. Конкретно они обращают внимание на уничтожение боеспособных подразделений армии России, гибели и увечьях молодых и трудоспособных граждан РФ, ущербе российской экономике, расширении НАТО, последовавшем после начала "спецоперации" в Украине, а также оснащении украинской армии современной западной техникой, которое само по себе противоречит цели ее "демилитаризации".

"Нас много - людей, которые против происходящего"

Решение депутатов МО "Смольнинское" подготовить обращение в Госдуму не было спонтанным, подчеркивает Юферев. Уже 24 февраля он вместе с другим депутатом Совета, Дмитрием Балтруковым, а также депутатами из других муниципалитетов подал заявку на проведение митинга "под тогда еще разрешенным лозунгом" "Нет войне: за мир, за мир с Украиной и политическую стабильность". Однако городские власти митинг не согласовали. 2 марта мундепы пригласили жителей Санкт-Петербурга на открытое заседание Совета, где согласовали обращение к Путину о том, что надо заканчивать "специальную операцию". Ответа из Кремля на нее не последовало.

В августе Юферев направил еще одно заявление в адрес президента РФ - на этот раз лично от себя - с призывом завершить "спецоперацию" по гуманитарным соображениям: "Ведь миллионы украинцев стали беженцами, больше 5000 мирных жителей, по данным ООН на тот момент, погибли, в том числе около 300 детей". На этот раз ответ пришел. В нем говорилось, что обращение рассмотрено и что Россия проводит "специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации", рассказывает муниципальный депутат.

Отвечая на вопрос DW о том, какую реакцию на свое обращение ожидают он и его коллеги, Никита Юферев подчеркивает: "Все наши обращения, несмотря на наличие важных и весомых адресатов, направлены не им. Мы понимаем, что они, скорее всего, нам не ответят, либо ответят какую-нибудь ахинею, как это было с моим августовским письмом. Это скорее обращение к россиянам, которые находятся здесь, в России, и которые так же переживают за происходящее. Каждый раз мы пытаемся им показать, что они не одни, что мы тоже здесь есть, что нас много - людей, которые против происходящего. Это не "малое число предателей", как говорит пропаганда. Нас очень много".

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