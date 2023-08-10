ЕС: Россия показала, что иностранному бизнесу там не место

Решением о приостановке соглашений во избежание двойного налогообложения Россия послала международному сообществу сигнал о своей ненадежности как делового партнера, заявили в Евросоюзе.

Брюссель в четверг, 10 августа, отреагировал на указ президента РФ Владимира Путина о приостановке отдельных пунктов соглашения об избежании двойного налогообложения с "недружественными странами", среди которых и члены Европейского Союза.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано предпочел не комментировать двусторонние соглашения между РФ и отдельными государствами Евросоюза, но заявил, что все меры Москвы по отношению к внешним партнерам, иностранным инвесторам и компаниям демонстрируют, "насколько ненадежной, непредсказуемой и непрозрачной является сегодня Россия как потенциальный экономический партнер".

"Россия делает все, что ей заблагорассудится, ради достижения своих текущих политических целей, какими бы они ни были, тем самым укрепляя в мировом сообществе свой имидж ненадежного экономического и делового партнера, - ответил Стано на вопрос DW. - Так что это просто еще один сигнал внешнему миру, международному сообществу: если вы действительно хотите вести какой-то бизнес, Россия - не место для этого".

Берлин: Приостановка не предусмотрена

Путин 8 августа приостановил действие отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения с Германией и другими странами ЕС, в общей сложности - с 38 государствами, которые руководство в Кремле рассматривает как "недружественные".

В то же время в Германии заявили, что соглашение между РФ и ФРГ не предусматривает возможности частичной приостановки положений. Договор, подписаный двумя странами в 1996 году, можно только денонсировать полностью, уведомив об этом другую сторону за шесть месяцев, сказала DW представительница министерства финансов Германии Шарлотте Мигенда (Charlotte Migenda) 9 августа. Берлин намерен дождаться официальной информации об указе по каналам МИД РФ и рассмотреть вопрос о реакции на решение Москвы.

Увеличение издержек для немецкого бизнеса в РФ

Налоговые эксперты и представители немецкого бизнеса высказали уверенность в том, что это решение Москвы увеличит налоговую нагрузку на дочерние компании немецких предприятий в России. Ранее к аналогичному выводу пришла организация Germany Trade & Invest (GTAI), которая, среди прочего, консультирует немецкие фирмы за рубежом. "Дочкам" немецких предприятий, "которые еще работают в РФ, а также их зарубежным сотрудникам, придется столкнуться с дополнительной налоговой нагрузкой после вступления в силу президентского указа", отметила GTAI в своем анализе.

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