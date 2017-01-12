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Петер Лимбург: "DW усилит вещание о России" (03.02.2022)

Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург назвал "чрезмерной реакцией" решение Москвы запретить вещание DW в РФ. Российское правительство не заинтересовано в свободе прессы и свободе выражения мнений, уверен Лимбург. Однако он пообещал, что DW и впредь не будет игнорировать то, что происходит в России. "Мы будем вещать, и вещать все больше и больше", - пообещал гендиректор Deutsche Welle.