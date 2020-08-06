 Песня Цоя заменила предвыборный митинг Тихановской | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 07.08.2020

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Беларусь

Песня Цоя заменила предвыборный митинг Тихановской

Властям Беларуси почти удалось сорвать предвыборный митинг-концерт кандидата Светланы Тихановской. Но он все равно состоялся - и без Тихановской, и без речей. Хватило песни Виктора Цоя "Перемен".

Участники флешмоба в Киевском сквере в Минске, 6 августа 2020 года

Участники флешмоба в Киевском сквере в Минске, 6 августа 2020 года

Все шесть площадок, отведенных в Минске для предвыборной агитации, в четверг, 6 августа оказались занятыми под городские мероприятия. Из-за этого оппозиционному кандидату в президенты страны Светлане Тихановской пришлось отменить анонсированный митинг-концерт. Было решено устроить вместо него  небольшой флешмоб на семейном празднике "Калейдоскоп творчества", устроенном властями: ровно в 19.00 поднять руки и в течение одной минуты махать белыми ленточками. Задуманное удалось, хотя и не совсем так, как ожидалось. Тем не менее, этот последний митинг-концерт в поддержку Тихановской стал самым массовым оппозиционным мероприятием.

На предыдущей акции Светланы Тихановской, 30 июля в парке Дружбы народов, правозащитники насчитали 63 тысячи граждан, прошедших за ограждение, - такое число участников помнят только старожилы оппозиционных акций. Двумя днями ранее, 4 августа, митинг-концерт с приглашением популярных рок-групп Krama, J:Морс, Volski, Nizkiz, Tor Band мог стать еще более массовым, однако на анонсированной площадке власти устроили праздник ликвидированных в Беларуси железнодорожных войск - с солдатской кашей и демонстрацией военной техники. Там было немноголюдно.

Диджеи мгновенно стали героями

Зато 6 августа несколько тысяч человек ожидали Светлану Тихановскую в Киевском сквере на "Калейдоскопе творчества" и слушали официальный концерт. Ни кандидат в президенты, ни представительницы объединенных штабов Мария Колесникова и Вероника Цепкало в назначенное для флешмоба время не появились. Однако около 19.00 из звукоусилителей вместо аккордеона внезапно зазвучала песня группы "Кино" Виктора Цоя "Перемен". Собравшиеся начали подпевать, а диджеи из Дворца детей и молодежи Кирилл Голанов и Владислав Соколовский, мгновенно ставшие героями, включились во флешмоб: гордо стояли с поднятыми руками со знаком V и белыми браслетами. Многие - хотя и не все - зрители тоже подняли руки с белыми браслетами или лентами.

Мужчины чиновного вида, которые распоряжались на празднике, явно растерялись и пропустили несколько куплетов песни, но потом картинно вырвали провода из звукоусиливающей аппаратуры. ОМОН оттеснил всех от сцены, однако больше ничего не происходило. Люди скандировали: "Перемен!", "Света!", "Верам! Можам! Пераможам!" ("Верим! Можем! Победим!") и "Жыве Беларусь!" Некоторые требовали продолжения концерта, но явно имели в виду песни Цоя, а не запланированную властями советскую эстраду. Когда через полчаса починили пульт и включили записи, люди принялись скандировать: "Позор!"

Диджеи из минского Дворца детей и молодежи Кирилл Голанов (в центре) и Владислав Соколовский (справа)

Кирилл Голанов (в центре) и Владислав Соколовский (справа) были задержаны вскоре после флешмоба

В интервью DW Кирилл Голанов и Владислав Соколовский сообщили, что их обвинили в срыве семейного праздника "грязной политикой". "Нам сказали, что мы свободны", - добавили оба. Эту фразу Голанов и Соколовский восприняли как неприкрытый намек на их будущее увольнение из Дворца детей и молодежи. Через несколько часов правозащитный центр "Весна" сообщил, что обе диджея задержаны. О других задержаниях участников акции не сообщается.

Около 20.00 к Киевскому скверу подошли представители объединенного штаба, в частности Мария Колесникова и Максим Знак. Их бурно приветствовали люди, шедшие на концерт, создав им коридор для прохода. Но сотрудники правоохранительных органов не пропустили Колесникову и Знака на огороженную территорию. В итоге представители штаба сделали круг вдоль сквера, поприветствовали собравшихся и вернулись к машине, припаркованной во дворе на бульваре Шевченко. Значительная часть собравшихся решила их проводить, что вылилось в спонтанное шествие - с флагами и скандированием лозунгов. Демонстранты шли по тротуарам по обе стороны дороги. Явно в знак солидарности сигналили, аплодировали, некоторые размахивали национальными бело-красно-белыми флагами. Колонна получила поддержку и от жителей соседних домов, вышедших на балконы: те аплодировали, кричали: "Мы с вами!" Опрошенные корреспондентом DW демонстранты были в приподнятом настроении и явно получали удовольствие от "движухи". Никто не высказался с осуждением Тихановской, которая не пришла на встречу в Киевский сквер (охрана предупредила ее о якобы готовящихся провокациях).

"Праздник удался"

"Видимо, праздник удался, все люди довольны, радостные, идут, улыбаются. Так что все супер!" - сказал Максим Знак в интервью DW. Он сдержанно отозвался о реакции властей на песню Цоя: "Это реакция конкретных людей, которые вырывали провода. Им песня не понравилась. А мне понравилось, как песня прозвучала, как это выглядело". Доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова сказала DW, что приветствует инициативу диджеев: "Я считаю, что такие поступки может сделать каждый человек". Отказ пропустить представителей альтернативного кандидата в сквер Ольга Ковалькова назвала незаконным.

На площади Якуба Коласа многие демонстранты сели в метро, небольшая часть направилась по проспекту Независимости и растворилась где-то в центре города. Как сообщил интернет-портал Naviny.by, около 20.30 к огражденному Киевскому скверу подошла представитель объединенного штаба Вероника Цепкало. Она помахала собравшимся рукой и ушла в окружении охраны. В это время в сквере еще оставались люди, которые, вероятно, ждали каких-либо известий от оппозиционных штабов, но потом разошлись и они.

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    Автор: Владимир Дорохов, Екатерина Крыжановская


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