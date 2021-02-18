 Пескова заинтересовало предложение лишать гражданства РФ за призывы | Новости из Германии о России | DW | 18.02.2021

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Россия

Пескова заинтересовало предложение лишать гражданства РФ за призывы

Инициатива о лишении гражданства за призывы к санкциям против России подлежит обсуждению, заявил пресс-секретарь президента РФ. Ранее с таким предложением выступил режиссер Никита Михалков.

Российский паспорт

Тема наказания за призывы к санкциям против России, в том числе лишение гражданства РФ, представляет общественный интерес и подлежит обсуждению, такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в четверг, 18 февраля, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства за призывы к санкциям против РФ.

"...Эта тема весьма актуальна, и понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться. Не берусь предсказать исход этих обсуждений, но то, что такие предложения привлекают общественный интерес - это однозначно", - отметил пресс-секретарь российского президента.

На уточняющий вопрос, допускает ли он, что такая норма, действовавшая в СССР, может быть возвращена, Песков ответил: "Я не могу этого допускать, я не берусь говорить о том, какое именно возможно наказание, но то, что сама тема, безусловно, интересная, и то, что она будет обсуждаться, - это я допускаю".

Уже не первая подобная инициатива

Дмитрий Песков отметил, что предложение Михалкова "не является пионерским", и напомнил, что первым с такой инициативой выступил предприниматель Олег Дерипаска. "Он, правда, не говорил о таком суровом наказании, но говорил, что это (призыв к санкциям - Ред.) должно приравниваться уголовно наказуемому преступлению", - напомнил пресс-секретарь.

Накануне Никита Михалков призвал лишать гражданства России тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против РФ. "Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее. Она (коррупция) есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны", - пояснил Михалков в интервью телеканалу "Россия 24" 17 февраля.

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    Автор: Ирина Филатова


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