Пескова заинтересовало предложение лишать гражданства РФ за призывы

Тема наказания за призывы к санкциям против России, в том числе лишение гражданства РФ, представляет общественный интерес и подлежит обсуждению, такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами в четверг, 18 февраля, отвечая на просьбу прокомментировать инициативу режиссера Никиты Михалкова лишать российского гражданства за призывы к санкциям против РФ.
"...Эта тема весьма актуальна, и понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться. Не берусь предсказать исход этих обсуждений, но то, что такие предложения привлекают общественный интерес - это однозначно", - отметил пресс-секретарь российского президента.
На уточняющий вопрос, допускает ли он, что такая норма, действовавшая в СССР, может быть возвращена, Песков ответил: "Я не могу этого допускать, я не берусь говорить о том, какое именно возможно наказание, но то, что сама тема, безусловно, интересная, и то, что она будет обсуждаться, - это я допускаю".
Уже не первая подобная инициатива
Дмитрий Песков отметил, что предложение Михалкова "не является пионерским", и напомнил, что первым с такой инициативой выступил предприниматель Олег Дерипаска. "Он, правда, не говорил о таком суровом наказании, но говорил, что это (призыв к санкциям - Ред.) должно приравниваться уголовно наказуемому преступлению", - напомнил пресс-секретарь.
Накануне Никита Михалков призвал лишать гражданства России тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против РФ. "Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее. Она (коррупция) есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны", - пояснил Михалков в интервью телеканалу "Россия 24" 17 февраля.
Смотрите также:
-
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Запрет на въезд и заморозка активов
В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.
-
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Секторальные санкции в связи с событиями в Украине
16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.
-
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
ЕС последовал примеру США
Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.
-
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Российская нефтянка под санкциями
Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.
-
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
ВПК под прицелом
Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.
-
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Санкции в отношении силовиков
В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.
-
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы
В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.
-
Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России
Санкции за отравление Скрипалей
27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.
Автор: Ирина Филатова