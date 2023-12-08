Песков: Путин еще не зарегистрирован как кандидат на выборах
Предвыборная кампания Владимира Путина по переизбранию на новый президентский срок фактически началась, но ему еще предстоит выполнить все необходимые формальности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 8 декабря, отвечая на вопрос, можно ли этот день назвать стартом предвыборной кампании Путина.
"Если вы хотите говорить де-факто, то, наверное, да. Если вы хотите говорить де-юре, то нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом. Мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться, ему еще нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании", - сказал Песков журналистам.
Представитель Кремля добавил, что все нюансы, связанные с выдвижением Путина на пост президента РФ, еще предстоит определить. "По мере того, как будут приниматься соответствующие решения, мы будем вас информировать", - указал он. По словам Пескова, ожидается, что Путин примет участие в съезде "Единой России", назначенном на 17 декабря.
Путин объявил о выдвижении в президенты на пятый срок
Ранее в тот же день Путин объявил, что будет выдвигаться на новый, пятый президентский срок. Накануне Совет Федерации назначил очередные президентские выборы на 17 марта 2024 года, а 8 декабря ЦИК РФ постановил проводить выборы президента России в 2024 году в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Решение о проведении голосования в аннексированных России регионах Украины примут до 12 декабря после консультаций с силовиками.
Есть ли конкуренты у Путина?
Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный призвал сторонников прийти в марте на избирательные участки и голосовать за любого из кандидатов, кроме Путина. По словам Навального, голосование можно использовать для агитации против президента. "Путин принесет вред России. Он должен уйти", - подчеркнул политик в своем блоге.
Кроме Путина о намерении участвовать в выборах уже заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Своего кандидата планирует выдвинуть и партия "Новые люди".
В то же время наблюдатели отмечают, что у 71-летнего Путина нет серьезных политических конкурентов. Многие оппозиционеры находятся в изгнании или в тюрьме, например, самый известный в России критик правительства Навальный, приговорен в общей сложности к более чем 30 годам лишения свободы в исправительной колонии. Критически настроенные к Кремлю СМИ запрещены.
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