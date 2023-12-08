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Песков: Путин еще не зарегистрирован как кандидат на выборах

Жан Рофе
8 декабря 2023 г.

По словам представителя Кремля, нюансы, связанные с выдвижением Владимира Путина на пост президента РФ, еще предстоит определить.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (фото из архива)
Дмитрий Песков (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Предвыборная кампания Владимира Путина по переизбранию на новый президентский срок фактически началась, но ему еще предстоит выполнить все необходимые формальности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 8 декабря, отвечая на вопрос, можно ли этот день назвать стартом предвыборной кампании Путина.

"Если вы хотите говорить де-факто, то, наверное, да. Если вы хотите говорить де-юре, то нет. Он еще не зарегистрирован кандидатом. Мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться, ему еще нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля добавил, что все нюансы, связанные с выдвижением Путина на пост президента РФ, еще предстоит определить. "По мере того, как будут приниматься соответствующие решения, мы будем вас информировать", - указал он. По словам Пескова, ожидается, что Путин примет участие в съезде "Единой России", назначенном на 17 декабря.

Путин объявил о выдвижении в президенты на пятый срок

Ранее в тот же день Путин объявил, что будет выдвигаться на новый, пятый президентский срок. Накануне Совет Федерации назначил очередные президентские выборы на 17 марта 2024 года, а 8 декабря ЦИК РФ постановил проводить выборы президента России в 2024 году в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Решение о проведении голосования в аннексированных России регионах Украины примут до 12 декабря после консультаций с силовиками.

Есть ли конкуренты у Путина?

Один из лидеров российской оппозиции Алексей Навальный призвал сторонников прийти в марте на избирательные участки и голосовать за любого из кандидатов, кроме Путина. По словам Навального, голосование можно использовать для агитации против президента. "Путин принесет вред России. Он должен уйти", - подчеркнул политик в своем блоге.

Кроме Путина о намерении участвовать в выборах уже заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Своего кандидата планирует выдвинуть и партия "Новые люди".

В то же время наблюдатели отмечают, что у 71-летнего Путина нет серьезных политических конкурентов. Многие оппозиционеры находятся в изгнании или в тюрьме, например, самый известный в России критик правительства Навальный, приговорен в общей сложности к более чем 30 годам лишения свободы в исправительной колонии. Критически настроенные к Кремлю СМИ запрещены.

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