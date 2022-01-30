Песков против англосаксов, или Россия хочет быть частью ЕС?

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил "англосаксов" в напряженности в Европе и добавил: "Здесь нам, европейцам, есть о чем задуматься". Сергей Елкин увидел в этом новый поворот политических настроений в РФ.
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