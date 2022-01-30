Песков против англосаксов, или Россия хочет быть частью ЕС?

Будет ли война России с Украиной, или Метаморфозы Лаврова

Россия не хочет войны с Украиной, уверяет глава МИД РФ Сергей Лавров. Долетит ли эта благая весть до российских военных на границе с Украиной? Карикатурист Сергей Елкин очень на это надеется.