Песков: Пока нет подготовки к разговору Путина и Трампа

По словам пресс-секретаря президента РФ, разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, но при необходимости его можно оперативно организовать.

Разговор президента РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом со временем может состояться, но пока никакой подготовки в этом направлении не ведется. Об этом в воскресенье, 17 ноября, заявил в интервью корреспонденту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Посмотрим, как будет развиваться в этом плане ситуация. Какие-то контакты, можно ожидать, состоятся. Когда это будет - предположить невозможно", - приводит выдержки из интервью агентство "Интерфакс". На уточняющий вопрос журналиста, есть ли какие-либо сигналы со стороны США в части организации потенциального телефонного разговора Путина и Трампа, Песков сказал: "Пока нет".

В то же время представитель Кремля отметил, что при необходимости такой разговор может быть "очень оперативно" организован. "Здесь проблем нет. Я думаю, как только эта необходимость возникнет, совпадет с двух сторон понимание необходимости такого общения, оно состоится", - пояснил он.

Песков назвал газетной уткой публикации о беседе лидеров

Комментируя недавнее сообщение газеты The Washington Post о том, что Путин и Трамп уже провели телефонный разговор на прошлой неделе, Песков заявил: "Это - загадочная история. Само издание утверждает, что они имеют железобетонные подтверждения того, что был этот разговор, и что без этого они бы не давали это сообщение. Соответственно, кто-то им подтвердил с американской стороны", - сказал он.

"Какие цели преследовал тот, кто подтвердил, или, может быть, он подтвердил по неопытности, по незнанию, трудно сказать. Но факт остается фактом - это является ничем иным, как газетной уткой", - добавил пресс-секретарь российского президента. До этого Песков опроверг факт данного телефонного разговора.

Сообщение газеты WP о разговоре Трампа с Путиным

По данным источников WP, Трамп 7 ноября позвонил Путину из своей резиденции во Флориде. Во время беседы республиканец предостерег российского лидера от эскалации ситуации в Украине и "напомнил ему о значительном военном присутствии американских сил в Европе", указали собеседники издания.

Трамп также якобы выразил заинтересованность в последующих контактах с Владимиром Путиным для обсуждения "скорого разрешения" войны, следовало из публикации. Избранный президент США "в частном порядке дал понять", что поддержит вариант, при котором Россия сохранит контроль над "некоторыми захваченными территориями", и затронул этот вопрос в беседе с Путиным, утверждала WP.

Газета отмечает, что разговор не был официальным - переходная команда Трампа еще не подписала документы, которые позволили бы проводить звонки президента при поддержке Госдепартамента США. Кроме того, Трамп с недоверием относится к чиновникам госаппарата после утечек стенограмм его звонков во время первого президентского срока, указали журналисты.