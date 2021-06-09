 Песков подтвердил слова Путина, которого Навальный обвинил во лжи | Новости из Германии о России | DW | 17.06.2021

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Россия

Песков подтвердил слова Путина, которого Навальный обвинил во лжи

Президент РФ заявил, что ФБК якобы распространял инструкции по изготовлению "коктейлей Молотова". Навальный обвинил Путина во лжи, но Песков утверждает, что президент располагает верной информацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 17 июня, заявил, что Владимир Путин не ошибся, когда говорил о том, что основанный оппозиционером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) якобы давал инструкции о том, как изготовлять "коктейли Молотова".

"Президент обладает той информацией, которой он обладает", - сказал Песков. На уточняющий вопрос, верная ли эта информация, он ответил, что "президент обладает верной информацией", но отказался поделиться ей, указав, что не может этого сделать.

Между тем адвокаты "Команды 29", защищавшие соратников Навального в суде по делу о признании ФБК "экстремистской организацией", сообщили, что никаких упоминаний "коктейлей Молотова" в материалах прокуратуры не содержалось.

Навальный обвинил Путина во лжи

Путин заявил о том, что ФБК якобы распространяла инструкции по изготовлению "коктейлей Молотова", на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве с президентом США Джо Байденом. "Та организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних и публично давала инструкции о том, как готовить, например, "коктейли Молотова", чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя при этом напоказ установочные данные полицейских", - сказал Путин, отвечая на вопросы американских журналистов.

Алексей Навальный так прокомментировал в соцсетях утверждение Путина: "У вас случайно нет словаря под рукой? Посмотрите, пожалуйста, как называется психическое расстройство, когда от долгого сидения у власти, бесконечного количества денег и злоупотребления аквадискотеками человек постоянно врет".

9 июня Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры и признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального "экстремистскими организациями". Деятельность этих организаций была ограничена еще до решения суда. В связи с этим соратник Навального Леонид Волков объявил о закрытии штабов оппозиционера в России.

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