66-летний немецкий священник решил пешком обойти Европу

Бывший капеллан Ханс-Герд Паус начнет поход с мыса Нордкап на севере Норвегии. За два года он намерен добраться до Сицилии, Стамбула и испанского побережья Атлантики.

Пройти 12 тысяч километров? Именно это задумал 66-летний священник Ханс-Герд Паус (Hans-Gerd Paus) из епархии Мюнстера. Он намерен начать поход 25 июля с мыса Нордкап на острове Магерё на севере Норвегии и добраться до Сицилии, а потом пройти от Стамбула до мыса Финистерре на испанском побережье Атлантического океана, сообщила в четверг, 6 июля, епархия .

Паус, который до ухода от дел в 2022 году работал тюремным капелланом в городке Гельдерн на западе ФРГ, рассчитывает провести в странствиях не менее двух лет. Много вещей для этого не понадобится, уверен путешественник, в последние годы раздавший часть своего имущества и оставивший себе лишь самое необходимое. Он хочет обойтись 80-литровым рюкзаком, палаткой и спальным мешком.

Мыс Нордкап (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/Zuma/S. Babbar

Священник считает предстоящее паломничество "делом своего сердца" и попыткой объяснить библейский мотив "быть в пути". Все ключевые персонажи Библии куда-то направляются, отметил Паус. Он объяснил, что хочет "оставаться в своих мыслях рядом с людьми", хоть и проведет много дней в уединении. Поэтому как до начала похода, так и во время него Паусу можно присылать различные молитвенные просьбы на электронную почту.

Ежедневные пробежки и 450-километровый поход по Норвегии

Капеллан готовился к предстоящему странствию на протяжении 15 лет. Он неоднократно проходил путь святого Иакова , а в 2014 году прошел 450-километровый маршрут от мыса Нордкап до норвежской коммуны Кёутукейну около границы с Финляндией. Кроме того, Паус ежедневно пробегает несколько километров ради поддержания хорошей физической формы.

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