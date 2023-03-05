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Участники марша на мосту Харбор-Бридж в Сиднее
Участники марша в СиднееФото: Jenny Evans/Getty Images
ОбществоАвстралия

Первый в Южном полушарии WorldPride собрал 50 тысяч человек

Виталий Кропман
52 мин. назад

Сидней - первый город Южного полушария, принимающий WorldPride. В самом густонаселенном городе Австралии в рамках ЛГБТ-фестиваля прошло более 300 мероприятий, включая концерты, фильмы, выставки и парады.

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Четырехкилометровым маршем через знаменитый мост Харбор-Бридж в Сиднее завершилась программа WorldPride 2023 - международного фестиваля в честь ЛГБТ+. В воскресенье, 5 марта, в многоцветном шествии под радужными флагами приняли участие порядка 50 тысяч человек.

На заключительном мероприятии присутствовало много молодежи, а также пожилые пары и целые семьи, включая множество коренных австралийцев. Среди тех, кто присоединился к участникам, были премьер-министр страны Энтони Альбанезе и глава МИД Пенни Вонг, первая в Австралии открытая женщина-лесбиянка в парламенте и кабинете министров. "Мы -инклюзивная страна, и здорово - показать это всему миру", - сказал Альбанезе корреспонденту ABC.

Сидней - первый город в Южном полушарии, принимающий WorldPride. В самом густонаселенном городе Австралии с 17 февраля по 5 марта прошло более 300 мероприятий, включая концерты, фильмы, выставки, дрэг-шоу и парады, включая легендарный сиднейский парад Марди Гра, который состоялся в 45-й раз - и впервые с начала пандемии COVID-19.

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