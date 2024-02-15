  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеПалестино-израильский конфликтСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

Первый уголовный процесс над Трампом начнется 25 марта

Александр Дельфинов
15 февраля 2024 г.

Судебное заседание по обвинению экс-президента США в махинациях при выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс пройдет в Нью-Йорке. Просьбы защиты Трампа об отсрочке отклонены.

https://p.dw.com/p/4cSHH
Дональд Трамп в Уголовном суде Манхэттена в Нью-Йорке
Дональд Трамп в Уголовном суде Манхэттена в Нью-ЙоркеФото: Brendan McDermid/REUTERS

Первый в истории Соединенных Штатов судебный процесс по уголовному делу против бывшего президента страны Дональда Трампа откроется 25 марта с отбора присяжных. Такое решение принял суд в Нью-Йорке в четверг, 15 февраля, отклонив просьбу защиты Трампа об отсрочке на основании того, что судебное разбирательство может помешать предвыборной кампании. Соответствующее решение опубликовано на сайте Уголовного суда Манхэттена.

Кроме того, адвокаты Трампа настаивали, что в этом суде вряд ли удастся провести справедливый процесс, а присяжные могут не быть беспристрастными. Все эти претензии были отклонены.

Первый из четырех процессов против Трампа

Это первый из четырех уголовных процессов, которые угрожают бывшему президенту США и наиболее вероятному новому кандидату от Республиканской партии США на будущих выборах в ноябре 2024 года. В рамках этого дела Дональду Трампу предъявлены обвинения в финансовых махинациях при выплате денег за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс. Она утверждала, что в 2006 году имела интимные отношения с Трампом. Незадолго до президентских выборов 2016 года Дэниэлс получила от юристов Трампа 130 тысяч долларов в рамках договоренности о молчании.

Факт выплат в 2018 году признал бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. Сам политик отрицает как связь с Дэниэлс, так и свое отношение к полученным ею выплатам. При этом подобные выплаты сами по себе не являются незаконными, однако у обвинения есть претензии к тому, как они были оформлены - в этом прокуратура усматривает фальсификацию финансовой отчетности.

Другие дела против Дональда Трампа

Дональд Трамп станет первым в американской истории бывшим президентом страны, которому предъявлены уголовные обвинения и который предстанет в связи с этим перед судом. Когда могут быть начаты другие уголовные процессы против него, пока точно неизвестно.

Ранее, 6 февраля, федеральный апелляционный суд округа Колумбия постановил, что Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования по уголовному делу о штурме Капитолия в 2020 году и попытках отменить результаты президентских выборов. Трамп настаивал на том, что он не может быть привлечен к ответственности, поскольку обладал на тот момент президентским иммунитетом. Предполагалось, что процесс по этому делу может начаться 4 марта, но окончательное решение еще предстоит вынести Верховному суду США.

Кроме того, Трампу грозят процессы по делу о хранении секретных правительственных документов в его поместье Мар-а-Лаго и по подозрению в попытке изменить результаты президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году.

Смотрите также:

Решающие праймериз в Нью-Гэмпшире

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Солдат бундесвера на фоне ЗРК Patriot

"Услышьте Трампа и вооружайтесь!". СМИ ФРГ об угрозе для НАТО

"Услышьте Трампа и вооружайтесь!". СМИ ФРГ об угрозе для НАТО

США не помогут Европе защищаться от России? Европейцам потребуется новая архитектура безопасности? Слова Дональда Трампа вызвали бурную реакцию немецкой прессы. Обзор DW.
Конфликты12 февраля 2024 г.
Бои на линии фронта в Украине, январь 2024 года

Австрийский полковник: Война в Украине скоро достигнет пика

Австрийский полковник: Война в Украине скоро достигнет пика

Военный эксперт Маркус Райснер в интервью DW рассказал о том, что может изменить ход войны в Украине, как на это мог бы повлиять новый главком ВСУ Сырский и что должен сделать Запад.
Конфликты14 февраля 2024 г.
Карнавальное шествие в Дюссельдорфе, 12 февраля 2024 года

Жесткая сатира на немецком карнавале - 2024: Шольц, Трамп, Путин и другие

Жесткая сатира на немецком карнавале - 2024: Шольц, Трамп, Путин и другие

Карнавал в Германии - время жесткой политической сатиры, не знающей границ. 2024 год не стал исключением.
Политика12 февраля 2024 г.
Показать еще