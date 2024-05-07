Первый полуфинал "Евровидения-2024" начался в Мальмё

В первом отборочном туре конкурса выступают его главный фаворит, хорват Baby Lasagna, а также Alyona Alyonа & Jerry Heil от Украины. Среди других участников - представители Азербайджана, Литвы и Молдовы.

Первый полуфинал "Евровидения" начался в шведском Мальмё во вторник, 7 мая, в 21 час по среднеевропейскому времени (22.00 мск). 15 участников разыгрывают 10 путевок в финал. По прогнозам букмекеров, в него точно попадают главный фаворит конкурса, хорват Марко Пуришич, выступающий под никнеймом Baby Lasagna, и украинский дуэт Alyona Alyonа & Jerry Heil.

Высоки шансы на успех у Ирландии с Bambie Thug и литовца Сильвестра Белта. В этом же полуфинале участвует представитель Финляндии Windows95man с самой спорной композицией нынешнего "Евровидения". На протяжении почти всего номера создается впечатление, что на исполнителе надета только майка.

Особенности "Евровидения-2024"

Украинскому дуэту Alyona Alyona & Jerry Heil букмекеры предсказывают высокое место на "Евровидении-2024" Фото: Sarah Louise Bennett/EBU

Конкурс проходит при соблюдении повышенных мер безопасности. Они приняты в связи с антиизраильскими протестами в Швеции и в других странах Европы, вызванными действиями армии Израиля в секторе Газа в ответ на атаку террористов ХАМАС. В Мальмё высока доля мигрантов, особенно из мусульманских стран, а они, как правило, солидарны с палестинцами. В дни конкурса в городе запланированы несколько политических акций.

Что же касается непосредственно "Евровидения", то в этом году были изменены правила зрительского голосования. Телезрители из стран, не участвующих в конкурсе, получили возможность поставить оценки своим фаворитам, начиная с полуночи дня полуфинала. Но для верификации им нужна принимаемая к оплате в странах Европы кредитная карта.

Кроме того, представители так называемой большой пятерки и страны-победительницы предыдущего конкурса, которые автоматически попадают в финал "Евровидения", покажут свои номера полностью на сцене уже в отборочных турах. В первом полуфинале это будут исполнители из Великобритании, Германии и Швеции.

Где смотреть "Евровидение"

Смотреть конкурс можно в эфире национальных телеканалов стран-участниц, а также на канале "Евровидения" в YouTube , в TikTok или на официальном сайте конкурса . Второй полуфинал пройдет в четверг, 9 мая. Финал - в субботу, 11 мая. Беларусь и Россия не допущены к участию в "Евровидении" из-за нарушений правил конкурса и его ценностей.