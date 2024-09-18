Первый канал объявил о возвращении Познера в эфир

Владимир Познер вернется на Первый канал с новым шоу "Турецкая тетрадь". Его авторская программа перестала выходить в эфир после начала российского вторжения в Украину.

Гендиректор российского Первого канала Константин Эрнст объявил в среду, 18 сентября, о возвращении телеведущего Владимира Познера в эфир после длительного перерыва с новым шоу под названием "Турецкая тетрадь". Авторская программа "Познер" перестала выходить на Первом канале после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

12 сентября в интервью Forbes журналист заявил, что ему предлагали работу западные телеканалы, однако он отказался, так как ему выдвигали условие "высказаться по поводу Путина и по поводу политики, причем определенным образом". После этого интервью пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал Познера "убежденным патриотом своей страны".

Владимир Познер впервые высказался о войне РФ против Украины в феврале 2023 года на онлайн-конференции американского Ubiquity University. Тогда он признал ответственность президента РФ за вторжение в Украину, но при этом обвинил Запад в стремлении расширить НАТО и заявил, что президент США Джо Байден якобы "искал конфликта" с Владимиром Путиным.