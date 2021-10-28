Пищат, сосут молоко и спят, или Чем занимаются белые медвежата (фото)

Росток • Приятная новость об изменениях в семейной жизни двух белых медведей из Ростокского зоопарка (Zoo Rostock) в Германии стала известна в самом начале этой недели. Как сообщает информационное агентство dpa, живущие здесь белые медведи Сизл и Акиак впервые стали родителями - и сразу дважды! Медвежата родились 14 ноября. Сейчас как раз опубликованы первые, так сказать, официальные фотографии, сделанные с помощью камеры видеонаблюдения в комфортабельной (искусственной) берлоге.

"Пищат, сосут молоко и спят", - так описала распорядок дня новорожденных директор зоопарка Антье Ангели (Antje Angeli), сообщив также, что мама и потомство чувствуют себя замечательно. Общественности медвежат представят не раньше марта.

Лучший зоопарк Европы

Ростокский зоопарк (www.zoo-rostock.de) был создан в 1899 году. Сейчас в нем насчитывается около 4500 животных 450-ти разных видов. В престижном (неофициальном) рейтинге британского эксперта Энтони Дэвида Шеридана он занимает первое место в своей категории - является лучшим зоопарком Европы с ежегодным числом посетителей от 500 тысяч до одного миллиона человек.

Медвежата появились на свет в тематической секции Polarium, в которой содержатся животные из Арктики и Антарктики. Раздел "Поляриум" площадью 12500 квадратных метров был открыт в этом восточногерманском зоопарке в 2018 году.

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