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Протестующие в Париже (1 мая, Aurelien Morissard/AP Photo/picture alliance)Фото: Aurelien Morissard/AP Photo/picture alliance
ПолитикаФранция

Первомайские акции во Франции переросли в стычки с полицией

Екатерина Венкина
14 мин. назад

Во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы. Задержан минимум 291 демонстрант, 108 полицейских ранены, сообщил глава МВД.

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Сотни тысяч митингующих вышли во Франции в понедельник, 1 мая, на демонстрации против пенсионной реформы, инициированной президентом Эмманюэлем Макроном. По данным правительства, общее число участников акций по всей стране составило около 782 000. Профсоюзы заявляют о 2,3 млн демонстрантах. В целом ряде городов митинги переросли в столкновения с полицией. Проявления насилия были зафиксированы, в частности, в Париже, Лионе и Нанте, передает агентство dpa.

По данным агентства AFP, в Париже демонстранты забросали полицейских метательными снарядами, разбили целый ряд витрин банков и агентств недвижимости, в ответ силы безопасности применили слезоточивый газ и водометы.

Задержаны свыше 290 демонстрантов

По сведениям властей, один полицейский в Париже получил сильные ожоги лица и рук после попадания бутылки с зажигательной смесью. В столице были задержаны минимум 46 человек, передало AFP.

В Лионе протестующие подожгли не менее четырех автомобилей, здесь были задержаны минимум 40 человек. В Нанте демонстранты также забросали метательными снарядами полицию, правоохранители распылили слезоточивый газ.

На вечер 1 мая был задержан 291 демонстрант, 108 полицейских получили ранения, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Макрон подписал спорный закон о пенсионной реформе

Протесты против пенсионной реформы во Франции, предусматривающей, в том числе, повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет,  продолжаются с середины января, когда проект был официально представлен общественности. В самых масштабных акциях принимали участие сотни тысяч человек, из-за забастовок отменялись авиарейсы, останавливалось движение междугородних поездов и возникали серьезные проблемы с вывозом мусора. Несмотря на это, 15 апреля президент Макрон подписал спорный закон.

До сих пор возраст выхода на пенсию во Франции был одним из самых низких среди развитых стран. Для сравнения, в Германии в этом году можно выйти на пенсию в возрасте 65 лет и 10 месяцев, а с 2024 года будет осуществляться дальнейшее повышение этого порога - в перспективе до 67 лет.

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