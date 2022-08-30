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Фото: Nina Lyashonok/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Первая партия зерна из Украины прибыла в Африку

Виталий Кропман
21 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 августа.

https://www.dw.com/ru/pervaa-partia-zerna-iz-ukrainy-pribyla-v-afriku/a-62965286

На 188-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 30 августа (время московское).

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Первая партия зерна из Украины в Африку с момента начала российского вторжения более шести месяцев назад прибыла в порт Джибути. Об этом сообщил в своем Twitter Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) Дэвид Бисли. 23 тысячи тонн пшеницы, прибывшие с судном MV Brave Commander, будут использованы для гуманитарной помощи, оказываемой ВПП ООН региону, где голод угрожает более 20 млн человек.

Хроника событий 30 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 29 августа 14.00 - 23.59 >>>

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