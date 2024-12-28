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Первая партия СПГ из США для Украины доставлена в Грецию

Александра Иванова
28 декабря 2024 г.

Всю партию СПГ, доставленного из США на терминал на греческом острове Реветуса, выкупила "дочка" украинской энергетической компании ДТЭК D.Trading.

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СПГ-терминал на греческом острове Реветуса
СПГ-терминал на греческом острове РеветусаФото: Costas Baltas/REUTERS

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) из США была получена украинской частной энергетической компанией ДТЭК, сообщается на сайте предприятия в пятницу, 27 декабря.

Указывается, что объем груза составляет 100 млн кубометров, что соответствует 1 ТВт-ч энергии. СПГ был доставлен утром 27 декабря на газовозе Gaslog Savannah к терминалу на греческом острове Реветуса, расположенном в Мегарском заливе, к западу от Афин. Этот путь был выбран из-за ограничений на транзит СПГ через Черное море в условияхвойны России против Украины.

Всю партию выкупила компания D.Trading - европейская "дочка" ДТЭК. Теперь СПГ будет регазифицирован и пущен по газовым сетям Украины в ЕС, следует из пресс-релиза. В компании D.Trading ожидают дальнейших поставок из США и собираются расширить деятельность по поставке СПГ в Северную Европу и страны Балтии.

"Поставка является частью более широких усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы за счет снижения зависимости от российского газа", - подчеркивают в ДТЭК. 1 января 2025 года истекает контракт на транзит российского газа через территорию Украины.

 

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