Первая партия СПГ из США для Украины доставлена в Грецию

Всю партию СПГ, доставленного из США на терминал на греческом острове Реветуса, выкупила "дочка" украинской энергетической компании ДТЭК D.Trading.

Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) из США была получена украинской частной энергетической компанией ДТЭК, сообщается на сайте предприятия в пятницу, 27 декабря.

Указывается, что объем груза составляет 100 млн кубометров, что соответствует 1 ТВт-ч энергии. СПГ был доставлен утром 27 декабря на газовозе Gaslog Savannah к терминалу на греческом острове Реветуса, расположенном в Мегарском заливе, к западу от Афин. Этот путь был выбран из-за ограничений на транзит СПГ через Черное море в условияхвойны России против Украины.

Всю партию выкупила компания D.Trading - европейская "дочка" ДТЭК. Теперь СПГ будет регазифицирован и пущен по газовым сетям Украины в ЕС, следует из пресс-релиза. В компании D.Trading ожидают дальнейших поставок из США и собираются расширить деятельность по поставке СПГ в Северную Европу и страны Балтии.

"Поставка является частью более широких усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы за счет снижения зависимости от российского газа", - подчеркивают в ДТЭК. 1 января 2025 года истекает контракт на транзит российского газа через территорию Украины.