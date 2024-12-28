Первая партия СПГ из США для Украины доставлена в Грецию

Первая партия СПГ из США для Украины доставлена в Грецию28 декабря 2024 г.
Первая партия сжиженного природного газа (СПГ) из США была получена украинской частной энергетической компанией ДТЭК, сообщается на сайте предприятия в пятницу, 27 декабря.
Указывается, что объем груза составляет 100 млн кубометров, что соответствует 1 ТВт-ч энергии. СПГ был доставлен утром 27 декабря на газовозе Gaslog Savannah к терминалу на греческом острове Реветуса, расположенном в Мегарском заливе, к западу от Афин. Этот путь был выбран из-за ограничений на транзит СПГ через Черное море в условияхвойны России против Украины.
Всю партию выкупила компания D.Trading - европейская "дочка" ДТЭК. Теперь СПГ будет регазифицирован и пущен по газовым сетям Украины в ЕС, следует из пресс-релиза. В компании D.Trading ожидают дальнейших поставок из США и собираются расширить деятельность по поставке СПГ в Северную Европу и страны Балтии.
"Поставка является частью более широких усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы за счет снижения зависимости от российского газа", - подчеркивают в ДТЭК. 1 января 2025 года истекает контракт на транзит российского газа через территорию Украины.