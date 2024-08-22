Пермские баскетболисты победили фейковую "сборную Колумбии"22 августа 2024 г.
На проходящем в Перми Кубке дружбы по баскетболу местный клуб "Парма" в среду, 21 августа, победил с разгромным счетом 155:53 команду, названную в РФ "сборной Колумбии". Однако Федерация баскетбола Колумбии сообщила, что не отправляла ни один клуб страны на соревнования в России.
"Федерация баскетбола Колумбии не получила официального приглашения на участие в Кубке Дружбы России и ...не давала разрешения ни одному клубу или учебно-тренировочной школе страны на участие в Кубке Дружбы России", - говорится в заявлении на странице Федерации в Facebook.
В организации добавили, что предпримут юридические шаги за неправомерное использование образа и логотипа сборной. В свою очередь тренер команды, названной "колумбийской сборной", Хорхе Баскес заявил в комментарии ТАСС, что в турнире участвовали "как профессионалы, так и студенты", которые "только начинают свой путь и хотели себя попробовать".
В Кубке дружбы, помимо "колумбийской сборной" и пермского клуба "Парма", приняли участие сборные России и Венесуэлы.