Пермские баскетболисты победили фейковую "сборную Колумбии"

Российские СМИ объявили о разгромной победе пермской команды над "сборной Колумбии". Федерация баскетбола Колумбии опровергла участие национальной сборной в матче в Перми и пригрозила судом.

На проходящем в Перми Кубке дружбы по баскетболу местный клуб "Парма" в среду, 21 августа, победил с разгромным счетом 155:53 команду, названную в РФ "сборной Колумбии". Однако Федерация баскетбола Колумбии сообщила, что не отправляла ни один клуб страны на соревнования в России.

"Федерация баскетбола Колумбии не получила официального приглашения на участие в Кубке Дружбы России и ...не давала разрешения ни одному клубу или учебно-тренировочной школе страны на участие в Кубке Дружбы России", - говорится в заявлении на странице Федерации в Facebook.

В организации добавили, что предпримут юридические шаги за неправомерное использование образа и логотипа сборной. В свою очередь тренер команды, названной "колумбийской сборной", Хорхе Баскес заявил в комментарии ТАСС, что в турнире участвовали "как профессионалы, так и студенты", которые "только начинают свой путь и хотели себя попробовать".

В Кубке дружбы, помимо "колумбийской сборной" и пермского клуба "Парма", приняли участие сборные России и Венесуэлы.