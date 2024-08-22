  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
СпортРоссия

Пермские баскетболисты победили фейковую "сборную Колумбии"

Лиза Ламбрехт
22 августа 2024 г.

Российские СМИ объявили о разгромной победе пермской команды над "сборной Колумбии". Федерация баскетбола Колумбии опровергла участие национальной сборной в матче в Перми и пригрозила судом.

https://p.dw.com/p/4jlzG
Баскетбольный мяч влетает в кольцо
Федерация баскетбола Колумбии опровергла участие национальной сборной на турнире в РФФото: picture-alliance/ZB

На проходящем в Перми Кубке дружбы по баскетболу местный клуб "Парма" в среду, 21 августа, победил с разгромным счетом 155:53 команду, названную в РФ "сборной Колумбии". Однако Федерация баскетбола Колумбии сообщила, что не отправляла ни один клуб страны на соревнования в России.

"Федерация баскетбола Колумбии не получила официального приглашения на участие в Кубке Дружбы России и ...не давала разрешения ни одному клубу или учебно-тренировочной школе страны на участие в Кубке Дружбы России", - говорится в заявлении на странице Федерации в Facebook.

В организации добавили, что предпримут юридические шаги за неправомерное использование образа и логотипа сборной. В свою очередь тренер команды, названной "колумбийской сборной", Хорхе Баскес заявил в комментарии ТАСС, что в турнире участвовали "как профессионалы, так и студенты", которые "только начинают свой путь и хотели себя попробовать".

В Кубке дружбы, помимо "колумбийской сборной" и пермского клуба "Парма", приняли участие сборные России и Венесуэлы.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Олимпийская арена для пляжного волейбола на фоне Эйфелевой башни

Париж-2024: Oлимпийские игры между Эйфелевой башней и Таити

Париж-2024: Oлимпийские игры между Эйфелевой башней и Таити

На летней Олимпиаде в Париже фоном для спортивных состязаний послужат всемирно известные шедевры архитектуры. Но эти Игры пройдут не только в столице Франции, за медали будут бороться даже в водах Тихого океана.
Спорт26 июля 2024 г.15 фото
Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже

Итоги Игр в Париже: грандиозный фестиваль спорта и многообразия

Итоги Игр в Париже: грандиозный фестиваль спорта и многообразия

Олимпийские игры в Париже установили новые стандарты. Чем запомнится эта Олимпиада? DW подводит итог главному спортивному событию года.
Спорт12 августа 2024 г.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прыгает на батуте

Глава МИД Германии Анналена Бербок сделала сальто

Глава МИД Германии Анналена Бербок сделала сальто

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок побывала в Леверкузене, где к парижской Паралимпиаде готовятся немецкие спортсмены.
Культура31 июля 2024 г.
Показать еще