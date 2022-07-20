Как пережить жару: перец чили, лимонад и никакого пива!

Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

Зонт - универсальная защита от дождя и солнца

Раньше под зонтами в солнечные дни прогуливались, в основном, только азиатские туристы. А сегодня их примеру следуют все больше европейцев. Для защиты от солнечных лучей появились даже специальные теплоотражающие модели зонтиков. Впрочем, во время жары лучше все же оставаться в помещении, особенно с 12 до 16 часов.