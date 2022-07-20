Как пережить жару: перец чили, лимонад и никакого пива!

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В Европе небывалая жара - в некоторых странах температура достигает 40 градусов. Как противостоять экстремальным температурам? Советы DW.
По всей Европе бушуют лесные пожары. Больницы ожидают наплыва пациентов, школы отменяют занятия. Что происходит в странах, наиболее пострадавших от жары и ее последствий, - у DW.
По словам главы Немецкого крестьянского союза, капризы погоды уже повлияли на урожай зерновых. Кукуруза и картофель также могут пострадать от высоких температур, считает Руквид.
Власти стран Южной Европы ограничивают потребление воды населением и даже входят режим ЧП. Причины - сильная жара, длительное отсутствие дождей и последствия изменения климата.