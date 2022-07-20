 Как пережить жару: перец чили, лимонад и никакого пива! | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.07.2022

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Культура и стиль жизни

Как пережить жару: перец чили, лимонад и никакого пива!

В Европе небывалая жара - в некоторых странах температура достигает 40 градусов. Как противостоять экстремальным температурам? Советы DW.

  • Две голубые тарелки с кусочками тыквы, фасоли и кукурузы, украшенные кусочками лайма и листиками кориандра, а рядом кусочки темного хлеба.

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Перец чили повышает потоотделение, и тело быстрее охлаждается

    Давно подмечено, что самые острые продукты едят в самых жарких странах. И не случайно. Перец чили не только продлевает срок годности блюд. В нем содержится активный растительный ингредиент капсаизин, который "обманывает" мозг, заставляя его поверить в то, что температура тела повышается, и, таким образом, активирует потовые железы. Испарение пота, соответственно, способствует охлаждению.

  • Мужчина пьет через трубочку сок из зеленого кокосового ореха

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Кокосовая вода отлично утоляет жажду

    В странах с влажным тропическим климатом распространено употребление кокосовой воды: в ней очень много витаминов, минералов, электролитов, а организм не тратит усилий на ее переработку и усвоение. В традиционной китайской медицине продукты питания делятся на "холодные" и "теплые", для гармоничного сочетания энергии инь и ян. К "холодным" относятся арбуз, огурец и зеленый чай.

  • Стакан лимонада со льдом, украшенный листьями и цветами мяты

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Лимонад с ароматом мяты и кубиками льда прекрасно освежает в жару

    Limonade в Германии, лимонад в России, limonata в Италии - названия этого освежающего напитка во всем мире звучат почти одинаково. И лимон в нем - главный ингредиент. Ну, а особый вкус и аромат этому напитку можно придать, добавив немного перца, мяты, слив или ложечку меда. С кубиками льда - истинное наслажление и охлаждение в жару!

  • Группа людей тянется к наполненному бокалу пива

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Холодное пиво или кофе? Ни то, ни другое

    Холодное пиво, вопреки существующему мнению, в жару не спасет. Сегодня пиво считается напитком номер 1 по потреблению в мире. Но в жару от него лучше отказаться - содержащийся в нем алкоголь обезвоживает организм. Это касается и кофе - он "выгоняет" жидкость, повышая риск возникновения спазма сосудов и гипертонического криза.

  • Женщина с прозрачным платком в руках на берегу моря смотрит на закат

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Раздеться или ...одеться?

    Чем выше поднимается столбик термометра, тем больше одежды хочется с себя сбросить. И напрасно! От экстремальной температуры можно защититься, надев на себя вещи свободного покроя, с длинным рукавом, из натуральных, "дышащих" материалов, таких как хлопок и лен. Свободная одежда позволяет воздуху циркулировать и не мешает испарению пота, охлаждающего наш организм.

  • Женщина в черной абайе и с малиновым хиджабом фотографирует что-то на песчаном берегу в Катаре

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    В "черном" жара переносится легче, главное - свободный покрой

    В 1980 году в журнале Nature опубликовали результаты исследования, проведенного в пустыне с целью выяснить, влияет ли цвет одежды на восприятие человеком жары. Оказалось, что светлые цвета на самом деле лучше отражают свет, а черный лучше поглощает тепло собственного тела. Но независимо от цвета, самое важное, чтобы одежда сидела свободно, способствуя хорошей циркуляции воздуха.

  • Женщина укрывается от солнца под розовым зонтиком

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Зонт - универсальная защита от дождя и солнца

    Раньше под зонтами в солнечные дни прогуливались, в основном, только азиатские туристы. А сегодня их примеру следуют все больше европейцев. Для защиты от солнечных лучей появились даже специальные теплоотражающие модели зонтиков. Впрочем, во время жары лучше все же оставаться в помещении, особенно с 12 до 16 часов.

  • Женщина в обтягивающем серебряном платье в большим веером, прикрывающем ее лицо до глаз

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Веер - охладит и украсит

    Отлично помогает справиться с жарой веер. Дешево и сердито, особенно в условиях стремительного роста цен на электроэнергию в Европе. Веер в привычном для нас виде появился в Древнем Египте 4 тысячи лет назад. А истоки идут из Японии или Китая, где веер долго считался символом статуса. На показе одной из коллекций Dior модели шли по подиуму с веерами в испанском стиле.

  • Вода, льющаяся в ладони

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Холодная вода на запястьях принесет облегчение

    Еще один способ охладиться - облизывать кисти рук. Звучит странно, выглядит еще более странно, но работает. На наших запястьях есть пульсирующие точки, при облизывании которых благодаря слюне имитируется эффект испарения пота, в результате чего кожа охлаждается. Но все же более гигиенично погрузить запястья в воду или прикладывать к ним бутылку с холодной водой. То же самое касается висков и шеи.

  • Женщина сидит на лавочке перед огромной картиной Дэвида Хокни The Arrival of Spring in Woldgate

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    В музей - за вдохновением и прохладой

    Зимой, чтобы согреться, нам приходится больше двигаться, а в летнюю жару, наоборот, лучше вырабатывать как можно меньше тепловой энергии. В более жарких регионах в самое жаркое время дня люди устраивают сиесту и избегают напряженных занятий, игр на свежем воздухе, спортивных нагрузок. В городе также можно отдохнуть от жары в прохладных общественных зданиях: музеях, кинотеатрах, магазинах.

  • Огромные зеленые деревья в лесу

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Спасительная прохлада в лесу

    Леса работают как гигантские кондиционеры: деревья и растения дают нам спасительную тень, прохладу и свежий воздух. Деревья поглощают своими корнями воду, а затем она испаряется через листья, охлаждая окружающую среду. Исследования показали, что в населенных пунктах со взрослыми деревьями на 2-3 градуса холоднее, чем в местностях без деревьев.

  • “Дом Хундертвассер“ с растущими на нем деревьями и кустарниками

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    "Зеленый дом" сохраняет прохладу внутри помещения

    Одна из достопримечательностей Вены - "дом Хундертвассера", названный по имени австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера, - может стать образцом для подражания для всех домовладельцев. В нем гармонично сочетаются архитектура и природа. Подобные "зеленые дома" могут стать хорошим решением проблемы сохранения прохлады в жилых помещениях на фоне глобального потепления климата.

    Автор: Елена Дожина


  • Две голубые тарелки с кусочками тыквы, фасоли и кукурузы, украшенные кусочками лайма и листиками кориандра, а рядом кусочки темного хлеба.

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Перец чили повышает потоотделение, и тело быстрее охлаждается

    Давно подмечено, что самые острые продукты едят в самых жарких странах. И не случайно. Перец чили не только продлевает срок годности блюд. В нем содержится активный растительный ингредиент капсаизин, который "обманывает" мозг, заставляя его поверить в то, что температура тела повышается, и, таким образом, активирует потовые железы. Испарение пота, соответственно, способствует охлаждению.

  • Мужчина пьет через трубочку сок из зеленого кокосового ореха

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Кокосовая вода отлично утоляет жажду

    В странах с влажным тропическим климатом распространено употребление кокосовой воды: в ней очень много витаминов, минералов, электролитов, а организм не тратит усилий на ее переработку и усвоение. В традиционной китайской медицине продукты питания делятся на "холодные" и "теплые", для гармоничного сочетания энергии инь и ян. К "холодным" относятся арбуз, огурец и зеленый чай.

  • Стакан лимонада со льдом, украшенный листьями и цветами мяты

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Лимонад с ароматом мяты и кубиками льда прекрасно освежает в жару

    Limonade в Германии, лимонад в России, limonata в Италии - названия этого освежающего напитка во всем мире звучат почти одинаково. И лимон в нем - главный ингредиент. Ну, а особый вкус и аромат этому напитку можно придать, добавив немного перца, мяты, слив или ложечку меда. С кубиками льда - истинное наслажление и охлаждение в жару!

  • Группа людей тянется к наполненному бокалу пива

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Холодное пиво или кофе? Ни то, ни другое

    Холодное пиво, вопреки существующему мнению, в жару не спасет. Сегодня пиво считается напитком номер 1 по потреблению в мире. Но в жару от него лучше отказаться - содержащийся в нем алкоголь обезвоживает организм. Это касается и кофе - он "выгоняет" жидкость, повышая риск возникновения спазма сосудов и гипертонического криза.

  • Женщина с прозрачным платком в руках на берегу моря смотрит на закат

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Раздеться или ...одеться?

    Чем выше поднимается столбик термометра, тем больше одежды хочется с себя сбросить. И напрасно! От экстремальной температуры можно защититься, надев на себя вещи свободного покроя, с длинным рукавом, из натуральных, "дышащих" материалов, таких как хлопок и лен. Свободная одежда позволяет воздуху циркулировать и не мешает испарению пота, охлаждающего наш организм.

  • Женщина в черной абайе и с малиновым хиджабом фотографирует что-то на песчаном берегу в Катаре

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    В "черном" жара переносится легче, главное - свободный покрой

    В 1980 году в журнале Nature опубликовали результаты исследования, проведенного в пустыне с целью выяснить, влияет ли цвет одежды на восприятие человеком жары. Оказалось, что светлые цвета на самом деле лучше отражают свет, а черный лучше поглощает тепло собственного тела. Но независимо от цвета, самое важное, чтобы одежда сидела свободно, способствуя хорошей циркуляции воздуха.

  • Женщина укрывается от солнца под розовым зонтиком

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Зонт - универсальная защита от дождя и солнца

    Раньше под зонтами в солнечные дни прогуливались, в основном, только азиатские туристы. А сегодня их примеру следуют все больше европейцев. Для защиты от солнечных лучей появились даже специальные теплоотражающие модели зонтиков. Впрочем, во время жары лучше все же оставаться в помещении, особенно с 12 до 16 часов.

  • Женщина в обтягивающем серебряном платье в большим веером, прикрывающем ее лицо до глаз

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Веер - охладит и украсит

    Отлично помогает справиться с жарой веер. Дешево и сердито, особенно в условиях стремительного роста цен на электроэнергию в Европе. Веер в привычном для нас виде появился в Древнем Египте 4 тысячи лет назад. А истоки идут из Японии или Китая, где веер долго считался символом статуса. На показе одной из коллекций Dior модели шли по подиуму с веерами в испанском стиле.

  • Вода, льющаяся в ладони

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Холодная вода на запястьях принесет облегчение

    Еще один способ охладиться - облизывать кисти рук. Звучит странно, выглядит еще более странно, но работает. На наших запястьях есть пульсирующие точки, при облизывании которых благодаря слюне имитируется эффект испарения пота, в результате чего кожа охлаждается. Но все же более гигиенично погрузить запястья в воду или прикладывать к ним бутылку с холодной водой. То же самое касается висков и шеи.

  • Женщина сидит на лавочке перед огромной картиной Дэвида Хокни The Arrival of Spring in Woldgate

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    В музей - за вдохновением и прохладой

    Зимой, чтобы согреться, нам приходится больше двигаться, а в летнюю жару, наоборот, лучше вырабатывать как можно меньше тепловой энергии. В более жарких регионах в самое жаркое время дня люди устраивают сиесту и избегают напряженных занятий, игр на свежем воздухе, спортивных нагрузок. В городе также можно отдохнуть от жары в прохладных общественных зданиях: музеях, кинотеатрах, магазинах.

  • Огромные зеленые деревья в лесу

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    Спасительная прохлада в лесу

    Леса работают как гигантские кондиционеры: деревья и растения дают нам спасительную тень, прохладу и свежий воздух. Деревья поглощают своими корнями воду, а затем она испаряется через листья, охлаждая окружающую среду. Исследования показали, что в населенных пунктах со взрослыми деревьями на 2-3 градуса холоднее, чем в местностях без деревьев.

  • “Дом Хундертвассер“ с растущими на нем деревьями и кустарниками

    Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

    "Зеленый дом" сохраняет прохладу внутри помещения

    Одна из достопримечательностей Вены - "дом Хундертвассера", названный по имени австрийского художника и архитектора Фриденсрайха Хундертвассера, - может стать образцом для подражания для всех домовладельцев. В нем гармонично сочетаются архитектура и природа. Подобные "зеленые дома" могут стать хорошим решением проблемы сохранения прохлады в жилых помещениях на фоне глобального потепления климата.

    Автор: Елена Дожина


 

 

Контекст

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Пережить жару помогут перец чили, темная одежда и веер. Но не только

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