Переводчик для визита к врачу. Как в ФРГ решают проблему?

Германия - многоязычная страна. Доступ к медуслугам здесь порой затруднен для лиц, не владеющих немецким. Власти хотят предоставить им переводчиков, но эти планы пока застопорились.

Хедвиг Скиргард, лингвист из Швеции, которая проходила в Лейпциге постдокторантуру, пробыла в Германии всего несколько месяцев, когда ей понадобилось обратиться к врачу. Впечатления от того визита не оставляют ее и сейчас, спустя несколько лет жизни и работы в ФРГ.

"Мой врач порекомендовал мне несколько специалистов, - вспоминает девушка. - Я связалась с ними, используя Google Translate и те небольшие знания немецкого языка, которыми на тот момент обладала. Я спросила, могут ли они говорить со мной по-английски - никто не мог. Я спросила, есть ли у них переводчик, но его ни у кого не было. Один из медиков посоветовал мне привести с собой друга или члена семьи в качестве переводчика. Это было невозможно - у меня здесь не было ни семьи, ни друга, которого было бы удобно взять с собой на доверительный разговор с врачом", - вспоминает Скиргард.

"Не зная язык, я у врача испытала стресс и страх"

Самым странным, продолжает она, было впечатление, что врачи, похоже, не знали, что делать, когда они не в состоянии разговаривать с пациентами на понятном им обоим языке. "Неужели я была первой мигранткой в этом городе, которая проходила медицинскую процедуру, не владея немецким языком на высоком уровне? Наверняка же нет?", - недоумевает шведка.

Хедвиг Скиргард, лингвист из Швеции Фото: Privat

И она не далека от истины - в 2023 году немецкое Федеральное статистическое ведомство (Destatis) выяснило, что около 15% жителей страны в основном не говорят дома по-немецки. При этом, как с некоторым удивлением обнаружила Хедвиг Скиргард, существует несколько способов, посредством которых медицинские работники в ФРГ контактируют с пациентами, не знающими немецкий язык, и многие врачи не в курсе того, что подобные вспомогательные инструменты есть. В конце концов, Скиргард нашла полезную базу данных местных врачей, владеющих иностранными языками, хотя ее доктор о наличии таковой не знал.

"Я испытала стресс и страх, и я надеюсь, что такого больше ни с кем не случится. Мне известны другие случаи, которые закончились не так удачно, - признается девушка. - Врачи чувствуют, что на них давят и заставляют оказывать помощь, выходя за пределы их зоны комфорта и их возможностей".

Как в других странах решают проблему перевода в больнице

Похоже, большинство немецких медиков с этим согласны: в мае участники конференции Федеральной медицинской ассоциации (Bundesärztekammer, BÄK) проголосовали за два предложения, направленных на предоставление бесплатных услуг профессионального перевода при оказании медицинской помощи - на том основании, что отсутствие таких услуг затрудняет работу врачей.

"Каждый день мы, врачи, лечим пациентов, для которых немецкий язык не является родным, - поясняют они. - Часто общение возможно только с помощью родственников или коллег, медицинского или обслуживающего персонала. Такое непрофессиональное языковое посредничество является бременем не только для переводчика, но и для пациентов и команды медиков, а также затрудняет постановку диагноза или назначение надлежащего лечения".

Федеральная медицинская ассоциация выступает за предоставление бесплатных услуг профессионального перевода при оказании медпомощи Фото: picture-alliance/dpa

Оказание подобных услуг - не новая идея. В других европейских странах решение языковой проблемы, возникающей между врачами и пациентами, возложено на систему здравоохранения. В Швеции, откуда родом Хедвиг Скиргард, действует централизованная система, позволяющая медикам заказывать беседу в формате телефонной конференции в присутствии переводчика, если пациент не говорит по-шведски. В Норвегии пациенты имеют законное право получать информацию о своем здоровье и лечении на понятном им языке, а ирландские власти выпустили рекомендации о том, как врачи должны находить переводчиков.

В Германии же медикам и пациентам приходится самим искать выход из ситуации - иногда прибегая к помощи благотворительных организаций и волонтеров, таких как университетская группа Communication in Medical Settings (CMS) из Лейпцига. Она предлагает услуги переводчика для визита к врачу, в основном для беженцев и мигрантов.

"Мы видим себя в роли тех, кто заполняет пробелы, связанные с переводом, который должен быть профессиональным и оплачиваемым, - пояснила в беседе с DW Паулина, сотрудница CMS. - Но мы видим и то, что эта проблема существует потому, что ни власти, ни медицинские страховые компании, ни врачи, ни больницы не берут на себя эти расходы".

Нужен ли переводчик в больнице?

Как оказалось, нынешнее правительство федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) знает об этой проблеме и пообещало в своем коалиционном соглашении от 2021 года обязать государственные медицинские страховые компании покрывать расходы на услуги переводчиков. Представитель Минздрава ФРГ подтвердил DW, что этот пункт остается частью плана действий правительства, и рекомендовал входящим в правящую коалицию партиям внести данное положение в закон об укреплении сферы здравоохранения.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц Фото: Hannes P. Albert/dpa/picture alliance

Но этого пока не произошло, и, похоже, что такой шаг был заблокирован из-за разногласий в правящей коалиции. Бернд Мейер (Bernd Meyer), профессор по межкультурной коммуникации в Университете Майнца, много лет изучает вопросы языка, интеграции и культуры и является одним из авторов книги, в которой изложены рекомендации для госучреждений ФРГ. В прошлом году он был приглашен в бундестаг, чтобы объяснить, почему эта мера так необходима.

"Все говорят, что такая проблема существует и что ее нужно решать, - поделился Мейер в интервью DW. - Но есть трудности с политической имплементацией (соответствующего решения. - Ред.)". Хотя профессор утверждает, что предоставление подобного лингвистического сервиса было бы относительно недорогим, учитывая стоимость немецкой системы здравоохранения в целом, он понимает, что правящая коалиция, как выразился Бернд Мейер, решила, что услуги переводчика в медучреждениях ФРГ считаются скорее тем, что "хорошо было бы иметь", а не тем, что "крайне необходимо".

"По сути, это предложение было заблокировано в ходе всей дискуссии о бюджете и "долговом тормозе", - уточнил Мейер, имея в виду закрепленный в конституции механизм, который обязывает правительство Германии сбалансировать доходы и расходы и устанавливает строгие ограничения на новые заимствования.

Германия - многоязычная страна

С другой стороны, напоминает Хедвиг Скиргард, ФРГ старается привлечь квалифицированных иностранных специалистов. По данным кельнского Института немецкой экономики (IW), около 570 000 рабочих мест в Германии остались вакантными в 2023 году, в результате чего компании испытывают трудности с кадрами. В сентябре нынешнего года канцлер Шольц подписал соглашение с Кенией о привлечении рабочей силы, чтобы начать решать эту проблему.

Конечно, многие справедливо укажут на то, что немецкий язык - официальный в Германии, и каждый, кто здесь живет, просто обязан его выучить. "Я согласна, это справедливо на 100%, - говорит Скиргард. - Но если кто-то приезжает сюда, например, месяц назад из Кении, и ломает ногу или руку, разве он не должен получить медицинскую помощь, пока не пройдет интенсивный курс немецкого языка? Я думаю, что если ФРГ хочет быть страной, привлекательной для квалифицированных иностранных специалистов, то услуги переводчика при оказании медпомощи являются не прихотью, а необходимостью.

Действительно, как часто отмечают ученые, такие как профессор Бернд Мейер, сегодня реальность такова, что Германия - это многоязычное общество. И многие ее жители в течение своей жизни редко говорят по-немецки: во время своего исследования в одной из больниц Мейер встретил 60-летнего португальского пациента с инфарктом, более 30 лет проработавшего на скотобойне в ФРГ и почти не владевшего немецким языком.

"В основном он целыми днями таскал наполовину разделанные туши свиней, а по вечерам ходил в клуб местного португальского сообщества и смотрел футбол. Он просто никогда не общался с немцами. А почему он должен был это делать? Его жизнь была вполне нормальной. У него никогда не было причины учить немецкий", - констатирует профессор.

Хотя, будучи лингвистом, Хедвиг Скиргард за четыре года пребывания в Германии выучила немецкий язык, она также редко использует его в своей работе в университете. И напоследок задает риторический вопрос: "Вы можете сказать, что это плохо и так быть не должно, и я вполне могу понять данную точку зрения. Но такова ситуация. Так как же нам справиться с тем, что уже происходит, а не с тем, что, происходило бы, как вам бы хотелось?".