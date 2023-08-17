Пересечь границу между Литвой и Беларусью становится сложнее

Что происходит на границе Беларуси и Литвы, где Вильнюс закрывает два пункта пропуска? Кто и зачем сейчас ее пересекает, и как реагируют местные жители на перемены - в репортаже DW.

С 18 августа 2023 года по решению литовских властей приостанавливается работа двух из шести автомобильных пунктов пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о погранпереходах Шумскас (с белорусской стороны - Лоша) и Тверячюс (Видзы). Хотя оба этих пункта пропуска не являются основными, они пользуются большой популярностью у жителей приграничья. Связано это с тем, что в данном случае границу можно пересечь не только на машине, но и на велосипеде и даже пешком.

Что говорят власти о закрытии погранпереходов?

Решение о приостановке работы своих пунктов пропуска власти в Вильнюсе объясняют тем, что с территории Беларуси могут осуществляться действия, которые "несут угрозу безопасности страны". Поводом для столь серьезной реакции Литвы стало появлении в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер".

Более того, данный факт может привести к закрытию и остальных погранпереходов со стороны государств-членов ЕС. По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, страны Балтии и Польша уже в конце августа планируют обсудить механизм полного закрытия границы с Беларусью. "Мы договорились, что сейчас согласовываем технические детали и алгоритмы, как это выглядело бы, если бы было принято такое региональное решение", - пояснила Билотайте.

Присутствие ЧВК "Вагнер" в Беларуси может привести к закрытию всех погранпереходов с РБ со стороны стран-членов ЕС Фото: Ales Petrowitsch/DW

Минск негативно отреагировал на действия соседей. Так, в Госпогранкомитете РБ считают, что решение Литвы является "очередным неконструктивным и недружественным шагом", а официально озвученная ее позиция не соответствует истинным причинам.

"В действительности литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу", - указывается в сообщении погранведомства. И отмечается, что принятие подобных решений, "целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям".

Зачем литовцы едут в Беларусь?

Накануне перемен на литовско-белорусской границе DW пообщалась с людьми, которые пересекают разные пункты пропуска, включая и те, что готовят к закрытию. По просьбе собеседников их имена изменены. Жительница литовской деревни Сирутишкес Эмилия рассказала, что регулярно посещает Беларусь и огорчена, что погранпереход Шумскас - Лоша закрывается.

"От моей деревни до границы с Беларусью - чуть больше двух километров, еще пару километров занимает путь до деревни Лоша, где есть магазины, поэтому езжу на велосипеде, - делится Эмилия. - Что беру в белорусских магазинах? Много чего - молочные продукты, растительное масло, крупы. Сейчас евро сильно вырос и, поменяв его на белорусские рубли, покупки делать выгодно. Но через другие погранпереходы ездить сюда не смогу - здоровье уже не то".

Максим, еще один гражданин Литвы, также признал, что из-за курса евро сейчас можно хорошо сэкономить на закупках в Беларуси как продуктов, так и топлива: "Я живу в Зарасае, который граничит и с Беларусью, и с Латвией. Надеюсь, закрытие двух погранпереходов не особо скажется: могу ехать в Беларусь и через латвийские пункты пропуска".

Максим - фермер, признается, что в последние годы почти всегда заправляется дизельным топливом в Беларуси: "У меня в хозяйстве есть трактор, комбайн, другая техника, так что солярки нужно много, а цена на нее сильно отличается. Одно время разница была в полтора-два раза. За этим и ездим в Беларусь в первую очередь".

Нагрузка на оставшиеся пункты пропуска увеличится

Белорус Андрей уверен, что на его согражданах закрытие двух погранпереходов особо не скажется. "И в Лоше, и в Видзах находятся упрощенные пункты пропуска, которые предназначены для местных жителей, - уточняет собеседник. - Если для литовцев действует безвиз (при въезде в РБ. - Ред.), а гражданам Беларуси нужны шенгенские визы, то понятно, кто чаще всего пересекает тут границу и кто больше пострадает от закрытия КПП".

КПП Мядининкай - Каменный лог является самым крупным на границе Литвы и Беларуси Фото: Ales Petrowitsch/DW

Сам Андрей перестал пользоваться этими пограпереходами, поскольку их пропускная способность ограничена, а возможность пересекать границу на велосипеде или пешком без очереди сильно сдерживает поток автотранспорта. "Я в Лоше терял больше времени на прохождения границы, чем на крупных погранпереходах, - вспоминает Андрей. - Но, конечно, будет и негатив от закрытия маленьких пунктов пропуска: нагрузка на остальные переходы со стороны граждан Литвы увеличится".

По его мнению, скорее всего, это ощутят те, кто ездит через КПП Мядининкай - Каменный лог, который является самым крупным и технически оснащенным. "На литовской стороне там еще идет реконструкция и не все каналы работают, - добавляет Андрей. - А еще очень много фур: если возле Бреста на польской границе они с пассажирским транспортом не пересекаются, то в Каменном логе - все в одном месте, и это бросается в глаза".

Литовский транзит для поездок из Беларуси в Польшу

Минчанин Сергей на своей машине отправлялся в Польшу, но сделать он это решил транзитом через Литву. В результате маршрут туда-обратно увеличится для Сергея почти на 800 километров, но такой выбор он сделал осознанно. "Попасть в Польшу через единственный погранпереход в Бресте - тот еще квест. Ситуация с очередями непредсказуемая, и у меня были случаи, когда прохождение границы занимало больше суток", - сетует собеседник.

Очередь из фур на границе Беларуси и Литвы Фото: Ales Petrowitsch/DW

В нынешнюю жару он решил не рисковать и полагает, что перерасход топлива станет меньшим злом, чем пробка на погранпереходе. "Стоять на солнцепеке в очереди - очень тяжело, - признается Сергей. - Обидно, что при всех сборах, которые взимаются с водителей на границе, никто эту проблему не решает".

Собеседник считает, что до полного закрытия границ стран ЕС с Беларусью дело не дойдет. Если это все же случится, то последствия окажутся резко негативными для белорусов, работающих в ЕС: "Тогда это будут не только проблемы с мигрантами, "Вагнером", а самая настоящая война, пусть и в ее холодном варианте. Как иначе называть железный занавес на границе?". При таком раскладе, по его мнению, вырастет спрос на авиаперелеты из Беларуси в Европу через страны Кавказа и Азии. Но, закончил Сергей, востребованы они будут лишь людьми с высокими доходами.

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