Переговоры в Джидде и другие события 528-го дня войны

В Саудовской Аравии начали обсуждать, как может выглядеть мир между Россией и Украиной. Украина объявила черноморские порты РФ зоной военной угрозы. РФ ударила ракетами по Запорожью и Хмельницкой области.

На 528-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 5 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника.

В Джидде обсуждают, каким может быть мир между Россией и Украиной

В Саудовской Аравии начались переговоры о мире в Украине - без России, но при участии Киева, Китая, США и Германии. Как стало известно агентству dpa у источников министерстве иностранных дел Саудовской Аравии, переговоры завершатся без общего заявления участников. По словам источников, целью переговоров является обмен мнениями и взглядами на возможность окончания войны.

Всего в Джидде собрались представители около 40 стран мира, включая Китай, который только в последний момент объявил о том, что в Саудовскую Аравию прилетит специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал эту информацию "суперпрорывом". Он отметил, что участие Китая, который не принимал участие в похожей встрече в Копенгагене, стало возможным, благодаря посредничеству властей Саудовской Аравии.

Германия на форуме будет представлена советником канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) по внешней политике Йенс Плётнер (Jens Plötner) и политическим директором немецкого МИДа Тйорвен Бельман (Tjorven Bellmann). Кроме того, в Джидду приехали представители Украины, США, Великобритании, Польши и Евросоюза. Среди участников страны БРИКС - Бразилия, Индия, ЮАР, а также другие государства глобального Юга: Индонезия, Мексика, Замбия, Египет - в том числе те страны, которые до сих пор воздерживались от того, чтобы занять ту или иную сторону в конфликте. В России сообщили, что будут "следить" за происходящим на переговорах.

В центре обсуждения на переговорах - так называемая "формула мира" - сформулированный Владимиром Зеленским еще в ноябре 2022 года список из 10 требований, которые должны предшествовать переговорам с Россией. Среди этих требований - восстановление продовольственной и ядерной безопасности мира, а также выведение российских войск с оккупированных территорий и освобождение пленных.

По словам украинского президента, Киев хочет организовать осенью глобальный саммит мира - и собрать на этой встрече "мировое большинство" - представителей "Севера и Юга, Востока и Запада". Владимир Зеленский подчеркнул, что абсолютное большинство государств и народов мира стремится к миру, международному спокойствию и отсутствию угроз от России. Где именно пройдет саммит, он не сообщил. Ранее в качестве возможного места его проведения называли Швейцарию.

Украина объявила черноморские порты РФ зоной военной угрозы

Украина опубликовала прибрежное уведомление, в котором объявила акватории шести российских портов на Черном море - Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани - находящимися под военной угрозой.

Этому предшествовала эскалация конфликта в Черном море. Россия после выхода из зерновой сделки объявила, что рассматривает все суда, следующие по Черному морю в порты Украины военными целями, а страны, под чьими флагами эти суда зарегистрированы, - участниками войны на стороне Киева.

Минобороны Украины в свою очередь заявило, что будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в российские порты и порты на оккупированных РФ украинских территориях, перевозящими грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".

В ночь на 4 августа произошла атака морских дронов на военно-морскую базу в Новороссийске. Несмотря на то, что российские СМИ сообщили, что атаку удалось отбить без потерь, в сети распространились видеоролики, на которых видно, как десантный корабль "Оленегорский горняк" буксируется в порт с большим креном.

Позднее повреждения от атаки морских дронов получил российский танкер "Сиг" в районе Керченского пролива. Официально Украина не взяла на себя ответственность за эти атаки, однако украинские СМИ пишут, что в обоих случаях это была спецоперация СБУ.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что "Оленегорский горняк" получил “значительные повреждения”. Он добавил, что в современных условиях военно-морские силы РФ кажутся "не такими уж неуязвимыми для меньших, но более современных средств". Безопасность наступит для россиян, когда они покинут территорию Украины и суверенитет украинского государства будет восстановлен, подчеркнул Юсов.

Зеленский: РФ ударила ракетами по "Мотор Сич" в Запорожье

Российская армия в субботу нанесла ракетные удары по заводу "Мотор Сич" в Запорожье и по целям в Хмельницкой области, сообщил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. "Часть ракет сбита, спасибо за это нашим воинам противовоздушной обороны", - сказал он. По словам Зеленского, сколько бы ни было таких атак, "все равно они врагу ничего не дадут".

Ранее В ВСУ сообщали, что по Украине был нанесен ракетный удар с использованием гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ракет "Калибр". Удары наносились с территории Тамбовской области России и Беларуси, а также с акватории Черного моря.

Российские провоенные Telegram-каналы утверждают, что в Хмельницкой области был атакован аэродром Староконстантинов. На этом аэродроме, по их данным, находятся бомбардировщики Су-24М, способные нести британские ракеты Storm Shadow.

Сотням россиян и белорусов запретили въезд в Литву

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Литвы отказали в выдаче национальных виз и вида на жительство более 1100 россиян и белорусов, поддерживающих войну. Их признали угрозой безопасности Литвы и запретили им въезд в страну, сообщили в литовском департаменте миграции.

Как уточнили в ведомстве, при подаче заявления на визу или вид на жительство все совершеннолетние граждане России и Беларуси обязаны заполнить анкету, где среди прочего задан вопрос об отношении заявителя к войне РФ против Украины. На основании их ответов, а также другой публичной и непубличной информации департамент пришел к выводу, что 1164 человека - 910 белорусов и 254 россиянина - представляют угрозу безопасности Литвы.

По этой же причине литовские власти отказались выдавать разрешение на временное проживание 337 белорусам и отказали еще 121 гражданину РБ в смене ВНЖ. У 205 белорусов аннулировали разрешения на временное проживание.

Анна Нетребко подала в суд на Метрополитен-оперу

Знаменитая российская певица Анна Нетребко подала в суд на нью-йоркский оперный театр Метрополитен-опера из-за прекращения с ней сотрудничества по фоне войны России против Украины. 51-летняя сопранистка требует от театра компенсации в размере не менее чем 360 тысяч долларов.

Оперный театр отверг претензии российской певицы, назвав их абсолютно беспочвенными. Ранее Нетребко с помощью профсоюза артистов Метрополитен-опера частично добилась успеха в попытках добиться от дирекции уплаты неустоек.

Знаменитый оперный театр на Манхеттене вскоре после российского вторжения в Украину в марте прошлого года приостановил сотрудничество с Анной Нетребко. Дирекция Метрополитен-опера потребовала от нее публично отказаться от поддержки президента РФ Владимира Путина, но Нетребко, по ее словам, не сделала этого.

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