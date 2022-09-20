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Штаб-квартира концерна Uniper в Дюссельдорфе (фото из архива)
Штаб-квартира концерна Uniper в Дюссельдорфе (фото из архива)Фото: Ina Fassbender/AFP
Экономика и бизнесГермания

Переговоры о национализации Uniper близки к завершению

Жан Рофе
1 ч. назад

В соответствии с обсуждаемым планом, правительство ФРГ вольет 8 млрд евро в капитал Uniper и выкупит ее акции у финского концерна Fortum.

https://www.dw.com/ru/peregovory-o-nacionalizacii-uniper-blizki-k-zaverseniu/a-63186212

Немецкий энергетический концерн Uniper близок к заключению сделки о его национализации Берлином в условиях кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России. Компания находится на завершающей стадии переговоров с правительством Германии и ее основным акционером - финской Fortum, говорится в сообщении Uniper, распространенном во вторник, 20 сентября.

По данным концерна, правительство ФРГ, в соответствии с обсуждаемым планом, "приобретет акции Uniper, которыми в настоящее время владеет Fortum", и таким образом "получит существенную мажоритарную долю Uniper". Кроме того, планируется вливание государством еще 8 млрд евро в капитал компании.

Fortum, которой принадлежит 78% акций, в отдельном пресс-релизе подтвердила, что обсуждает продажу своей доли государству. Сделка также предусматривает возврат финской компании финансирования, предоставленного ею ранее Uniper, сообщила Fortum.

Окончательно договор еще не заключен, отмечают компании. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, соглашение о национализации может быть представлено 21 сентября.

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