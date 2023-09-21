Переговоры делегаций Баку и армян Карабаха прошли в Евлахе

Подробности и итоги встречи представителей пока не известны. МВД непризнаной НКР сообщает о новом обстреле Степанакерта и обвиняет Баку в нарушении режима перемирия.

В Евлахе в четверг, 21 сентября, прошла встреча азербайджанской делегации с представителями армян Нагорного Карабаха, сообщают азербайджанские СМИ. Подробности и итоги переговоров пока не известны.

Баку на встрече представлял депутат парламента Рамин Мамедов, в марте 2023 года назначенный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона.

С армянской стороны в переговорах участвовали депутаты "парламента" непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Давид Мелкумян и Арег Авагян. Встреча проходила при посредничестве командования российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе, сообщает агентство "Интерфакс".

Карабах обвинил Баку в нарушении условий прекращения огня

Между тем МВД непризнаной НКР сообщает о новом обстреле Степанакерта. "С территорий, прилегающих к Степанакерту, вооруженные силы Азербайджана нарушили договоренность о прекращении огня и начал обстрел из разных видов стрелкового оружия. Стрельба слышна и в центре столицы. Из соображений безопасности мы призываем оставаться в убежищах. Мы будем следить за ситуацией», - говорится в заявлении.

Военная операция Азербайджана в Нагорном Карабахе

19 сентября Баку объявил о проведениивоенной операции в Нагорном Карабахе с целью "восстановления конституционного строя". Как заявили в Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении в регионе систематически обстреливали позиции азербайджанской армии, минировали территории, оборудовали боевые позиции и в целом "наращивали боевую мощь". Решение о начале "антитеррористических мероприятий" принято в целях "пресечения широкомасштабных провокаций", "разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана" и "нейтрализации" военной инфраструктуры, подчеркнули в Баку.

Нагорный Карабах и, в частности, столица непризнанной республики Степанакерт подверглись продолжавшимся несколько часов атакам со стороны Азербайджана с использованием ракет, артиллерии и дронов. По данным Армении, в результате этих атак погибли более 30 человек, еще более 200 получили ранения, в том числе мирные жители.

Договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе

20 сентября власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявили о достижении договоренности о полном прекращении огня в этот же день, с 13.00 по местному времени (12.00 мск). В рамках соглашения, достигнутого при посредничестве российских миротворцев, оставшиеся армянские военнослужащие должны быть выведены "из зоны развертывания российского миротворческого контингента", а формирования "армии обороны Нагорного Карабаха" будут расформированы и полностью разоружены, тяжелая военная техника и вооружения будут выведены с территории Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба "президента" НКР.

Смотрите также: