Переезд в Германию: приток беженцев из Украины сократился

В ФРГ переехало вдвое меньше иностранцев. Из каких стран они прибывали - и куда уезжали немцы? Свежая статистика за 2023 год на фоне противоречивых оценок демографической ситуации.

Приток иностранцев в Германию в 2023 году сократился наполовину. Это произошло из-за резкого снижения числа прибывших в ФРГ граждан Украины и означает относительную нормализацию миграционной ситуации в стране после чрезвычайного 2022 года. При этом число иммигрантов осталось на очень высоком уровне, главным образом из-за выходцев из европейских и азиатских государств. Отток населения за рубеж продолжился примерно в прежних объемах, причем уезжающие немцы предпочитали, как и раньше, всего три страны.

Число беженцев из Украины снизилось на 75%

Таковы основные выводы из миграционной статистики за 2023 год, представленной 27 июня Федеральным статистическим ведомством ФРГ (Destatis). Оно рассмотрело только сам факт миграции, вопросы трудоустройства приехавших в данную статистику не вошли. Из нее следует, что в прошлом году в Германию из-за рубежа на временное или постоянное место жительства прибыл 1 933 000 человек. В то же время страну покинул 1 270 000 человек. В результате нетто-приток мигрантов составил 663 000, что на 55% меньше, чем в 2022 году. Тогда нетто-миграция превысила 1,462 млн человек, и это стало рекордно высоким показателем с начала таких подсчетов в 1950 году.

Впрочем, нетто-приток мигрантов в количестве 663 000 человек - это тоже один из самых высоких показателей за всю историю ФРГ. Выше он был только в 2022 (напомним: это год начала полномасштабной российской войны против Украины), в 2015 (война в Сирии) и в 1992 (распад СССР и начало войн после распада Югославии).

Март 2022: прибытие украинских беженцев на главный вокзал Берлина. В 2023 году поток из Украины в Германию сократился на 75% Фото: Jens Krick/Flashpic/dpa/picture alliance

Основной причиной снижения нетто-миграции наполовину Destatis называет "сокращение притока людей из Украины". Если в 2022 году в ФРГ из этой подвергшейся агрессии страны приехал 1 098 000 человек, то в прошлом году их число снизилось на 75% и составило 276 000 человек. Таким образом, за два года полномасштабной войны Германия предоставила убежище почти 1,4 млн украинских граждан. Данная цифра не учитывает тех, кто с тех пор вернулся на родину или переехал в другую страну.

Резкое сокращение числа приехавших украинцев привело к тому, что в 2023 году в целом снизился приток мигрантов из европейских государств, констатируют немецкие статистики. Тем не менее уроженцы Европы остались пока основной группой иммигрантов в Германию, в прошлом году они составили 330 000 человек и тем самым половину всей нетто-миграции. При этом, как видим, подавляющее большинство пришлось на граждан Украины. Если ее не считать, то наиболее заметно сократилось число переехавших в ФРГ жителей Румынии и Болгарии.

Больше соискателей убежища из Турции и Сирии

В то же время из Турции приехали 126 000 человек, это рост на 56% по сравнению с 2022 годом (81 000). В сообщении Destatis указывается, что это частично связано с миграцией беженцев, и дается ссылка на сайт Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF). Там представлены данные, согласно которым, граждане Турции составили в 2023 году вторую по размерам группу соискателей убежища в ФРГ. В немецких СМИ немало публикаций о том, что из-за ужесточения внутренней политики при президенте Эрдогане в кругах оппозиционно настроенной турецкой интеллигенции растет число политических эмигрантов, и значительная часть из них уезжает именно в Германию, где имеется большая турецкая диаспора.

Дети мигрантов в лагере по приему беженцев и переселенцев Фридланд Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Первое место в списке соискателей убежища BAMF заняли в прошлом году граждане Сирии. Их приток, свидетельствует свежая статистика Destatis, вырос в прошлом году на 49% до 102 000 человек. В то же время приток граждан Афганистана (третье место в списке BAMF) сократился на 12% до 49 000.

В общей сложности нетто-миграция из стран Азии составила 287 000 человек, так что этот континент занял второе место по числу мигрантов в ФРГ. На третьем месте с большим отрывом идет Африка.

Отток граждан ФРГ замедлился

Что же касается оттока жителей из Германии, то он в 2023 оказался относительно стабильным. Правда, общее число уехавших, а это в основном иностранные граждане, выросло на 5%, в то же время число покинувших страну обладателей немецкого паспорта сократилось более чем на 10% (с 83 000 до 74 000). Destatis напоминает, что фиксирует нетто-отток граждан ФРГ уже с 2005 года.

Все последние годы они переезжают из Германии главным образом в три страны: в немецкоязычные и соседние государства Швейцарию (21 000 уехавших в прошлом году) и Австрию (13 000), а также в США (9 000).

В Германии меньше жителей, чем до сих пор считалось

Одним лишь повышением рождаемости не удастся предотвратить сокращение населения Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/picture alliance

Свежая статистика Destatis появилась на фоне противоречивых оценок демографической ситуации в Германии. Сначала, 19 июня, немецкий государственный институт градостроения BBSR выступил с оптимистичным прогнозом о том, что к 2045 году население ФРГ вырастет, по сравнению с 2023 годом, примерно на один процент и достигнет 85,5 млн человек.

Однако 25 июня были представлены результаты переписи населения 2022 года, и выяснилось, что после последней переписи в 2011 году, население Германии хотя и выросло на 2,5 млн человек, но не настолько сильно, как до сих пор считалось, поэтому на самом деле жителей в стране на 1,4 млн человек меньше. Произошло это главным образом потому, что статистика не в полной мере охватила отъезды из страны иностранцев, поскольку многие из них, выйдя, к примеру, на пенсию и вернувшись на родину, при этом не снялись с учета.

После публикации данных переписи на сайте института BBSR появилось объявление, что он проверяет свой прогноз, поскольку при моделировании дальнейшего развития опирался на прежние данные.

Еще весной 2022 в разных городах Германии приехавших из Украины начали приглашать на ярмарки вакансий Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

В условиях быстрого старения общества и нарастающей нехватки трудовых ресурсов (с этими проблемами сталкиваются сейчас наряду с Германией и многие другие страны, в том числе Россия) для успешного развития экономики крайне важен приток мигрантов: без них предотвратить сокращение населения и обострение дефицита кадров не удастся.

С этой точки зрения свежая статистика Destatis об увеличении в 2023 году нетто-миграции в ФРГ на более чем 660 тысяч человек и о сокращении оттока немецких граждан за рубеж представляет собой в целом обнадеживающую новость. Задача политиков теперь в том, чтобы добиться трудоустройства максимально возможного числа приехавших, обеспечив им при необходимости получение или повышение квалификации.