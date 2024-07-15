Перед выстрелами в Трампа стрелок целился в полицейского

Прежде чем начать стрельбу по Дональду Трампу, 20-летний стрелок столкнулся с полицейским и прицелился в него, рассказал местный шериф в интервью The Washington Post.

Прежде чем открыть огонь по бывшему президенту США Дональду Трампу, 20-летний Томас Мэтью Крукс столкнулся с офицером местной полиции. Об этом шериф округа Батлер Майкл Слуп заявил в интервью газете The Washington Post , опубликованном в воскресенье, 14 июля.

По словам Слупа, полицейский в поисках подозрительного мужчины заглянул на крышу здания, а находившийся там Крукс прицелился в него. Поскольку полицейский держался за край крыши, а оружия в его руке не было, он спрыгнул обратно на землю, "потому что не хотел, чтобы его убили", рассказал шериф. После этого, по его словам, Крукс открыл огонь по Трампу и посетителям митинга.

Полиция посчитала Крукса подозрительным еще до начала митинга

Ранее телеканал CNN сообщал , что правоохранители заметили подозрительное поведение Крукса еще до начала митинга, когда он проходил через металлодетекторы. Они сообщили по рации, что за мужчиной нужно понаблюдать. Утверждается, что информация дошла до Секретной службы.

Покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании

Житель города Бетел-Парк Томас Мэтью Крукс выстрелил в экс-президента США, республиканца Дональда Трампа 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Пуля попала в верхнюю часть уха политика. В результате стрельбы погиб 50-летний мужчина, еще два посетителя митинга были ранены. Их состояние стабильно, сообщила полиция штата Пенсильвания. Нападавшего застрелили спецслужбы.

Целый ряд мировых политических лидеров, в том числе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) осудили покушение на Дональда Трампа и выразили соболезнования.