На 257-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 7 ноября (время московское).

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В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide, сообщил в Twitter министр обороны страны Алексей Резников. Он добавил, что эти системы "значительно усилят украинскую армию" и сделают небо Украины безопаснее. Резников поблагодарил за поставки оружия Норвегию, Испанию и США.

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Папа римский принял главу Украинской греко-католической церкви Святослава (Шевчука). Это его первый визит в Ватикан после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, отмечает KNA. По данным агентства, пока нет информации о том, является ли частью переговоров возможная поездка Франциска в Киев. Согласно распространенному перед началом визита заявлению УГКЦ , Шевчук хочет "донести до Святейшего Отца и Святого Престола боль украинского народа и лично рассказать об ужасах войны, которые переживает украинский народ".

Жительницы Пензы выразили протест у военной прокуратуры

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Как женщины спасают Украину To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

По данным "7×7 - Горизонтальная Россия", около 30 жительниц Пензы провели акцию протеста у здания военной прокуратуры. Они заявили, что их мобилизованных мужей и сыновей отправили на фронт без подготовки, потребовав отозвать их с передовой и направить на обучение, пишет канал со ссылкой на пензенского журналиста Игоря Алексеева и издание "Говорит НеМосква". "Женщины рассказали Алексееву, что вместо боевого слаживания и подготовки мобилизованным читали лекции о героизме. Журналист сообщил, что губернатор области не смог встретиться с горожанками из-за якобы плотного графика, а пензенские СМИ отказали жительницам в публикации их проблем", - отмечается в публикации. Протестующие также сообщили, что у их родных "практически нет еды, воды и нормального оружия".

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По результатам социологического опроса, проведенного 21-23 октября Киевским международным институтом социологии (КМИС), 88% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе Европейского Союза. При этом 63% опрошенных полностью разделяют такую оценку, еще 26% - скорее согласны с ней. Лишь 5% респондентов предполагают, что через 10 лет Украина "будет опустошенной страной с оттоком людей", указывается в заявлении КМИС .

Хроника событий 7 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 6 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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