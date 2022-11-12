Перед утечкой рядом с "СП" прошли суда без транспондеров

Два судна с отключенными датчиками слежения появились поблизости от газопроводов "Северного потока" за несколько дней до утечки. Суда удалось выявить благодаря анализу снимков со спутников, сообщает Wired.

За несколько дней до утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" два неизвестных судна с отключенными транспондерами появились в трех милях от мест, где пролегают нити трубопроводов, сообщило в пятницу, 11 ноября, издание Wired со ссылкой на анализ компании SpaceKnow.

По данным анализа, каждое из судов было длиной от 95 до 130 метров. Глава SpaceKnow Джерри Джаворницки отметил, что у них были отключены датчики слежения, а значит, "они пытались скрыть информацию о своем местоположении от мира". Про суда удалось узнать, проанализировав снимки, сделанные с нескольких спутников.

Как только SpaceKnow обнаружила эти корабли, она сообщила о своих выводах официальным лицам НАТО, расследующим взрывы на "Северных потоках". По словам Джаворницки, представители альянса попросили компанию предоставить им дополнительную информацию.

Утечки на "Северных потоках"

26 сентября в Балтийском море произошли утечки на обеих нитках "Северного потока" и на одной из ниток "Северного потока - 2". На одной из ниток "Северного " были обнаружены две "техногенные воронки" глубиной до пяти метров.

В Евросоюзе считают, что система газопроводов "Северный поток" была поврежден намеренно. Полиция Швеции, обследовавшая места утечек, заявила, что газопроводы были повреждены в результате взрывов.

Кто устроил взрывы, пока неизвестно. В их организации подозревают как Украину и проукраинские силы, так и Россию. Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся "англосаксов". Минобороны РФ заявило, что к организации и реализации взрывов причастны представители военно-морских сил Великобритании. В британском министерстве обороны это отрицают.

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