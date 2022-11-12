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На месте утечки газаФото: Danish Defence Command via REUTERS
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Перед утечкой рядом с "СП" прошли суда без транспондеров

Сергей Ромашенко
56 мин. назад

Два судна с отключенными датчиками слежения появились поблизости от газопроводов "Северного потока" за несколько дней до утечки. Суда удалось выявить благодаря анализу снимков со спутников, сообщает Wired.

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За несколько дней до утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" два неизвестных судна с отключенными транспондерами появились в трех милях от мест, где пролегают нити трубопроводов, сообщило в пятницу, 11 ноября, издание Wired со ссылкой на анализ компании SpaceKnow.

По данным анализа, каждое из судов было длиной от 95 до 130 метров. Глава SpaceKnow Джерри Джаворницки отметил, что у них были отключены датчики слежения, а значит, "они пытались скрыть информацию о своем местоположении от мира". Про суда удалось узнать, проанализировав снимки, сделанные с нескольких спутников.

Как только SpaceKnow обнаружила эти корабли, она сообщила о своих выводах официальным лицам НАТО, расследующим взрывы на "Северных потоках". По словам Джаворницки, представители альянса попросили компанию предоставить им дополнительную информацию.

Утечки на "Северных потоках"

26 сентября в Балтийском море произошли утечки на обеих нитках "Северного потока" и на одной из ниток "Северного потока - 2". На одной из ниток "Северного " были обнаружены две "техногенные воронки" глубиной до пяти метров.

В Евросоюзе считают, что система газопроводов "Северный поток" была поврежден намеренно. Полиция Швеции, обследовавшая места утечек, заявила, что газопроводы были повреждены в результате взрывов.

Кто устроил взрывы, пока неизвестно. В их организации подозревают как Украину и проукраинские силы, так и Россию. Президент РФ Владимир Путин обвинил в случившемся "англосаксов". Минобороны РФ заявило, что к организации и реализации взрывов причастны представители военно-морских сил Великобритании. В британском министерстве обороны это отрицают.

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