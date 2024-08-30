Перед смертью Кушнира оштрафовали за "неуважение к Путину"

За девять дней до смерти Павел Кушнир был оштрафован на 80 тысяч рублей по протоколу о мелком хулиганстве, узнало издание "Медиазона" из постановления суда.

Пианиста Павла Кушнира за девять дней до смерти оштрафовали на 80 тысяч рублей по протоколу о мелком хулиганстве (часть 3 статьи 20.1 КоАП). Об этом в пятницу, 30 августа, сообщило онлайн-издание "Медиазона" со ссылкой на постановление Биробиджанского районного суда, с которым ознакомились журналисты.

"Дело против Кушнира 13 июня возбудил прокурор Еврейской автономной области Заурбек Джанхотов по представлению регионального управления ФСБ. Решение о штрафе вынесла судья Ольга Юртаева", - напоминается в публикации.

Преследование Павла Кушнира в России

Поводом для преследования Павла Кушнира стали два видеоролика, размещенные в его канале на YouTube 10 декабря 2022 года и 27 апреля 2023 года. В первом из них пианист, выступающий против войны в Украине, воспользовался словосочетанием "фашистская Россия", во втором он рассуждал о судьбе фашистских режимов XX века.

Как пишет "Медаизона", силовые органы РФ нашли в роликах Павла Кушнира оскорбление президента РФ Владимира Путина "в неприличной форме" и "явное неуважение к обществу и государству". Согласно постановлению, на которое ссылаются авторы, на суде пианист не признал вину и говорил, что выражал свои личные взгляды.

О пианисте Павле Кушнире

Павел Кушнир родился и вырос в Тамбове, закончил Московскую консерваторию имени Чайковского, затем работал в филармониях в Курске и Кургане, а в 2023 году стал солистом Биробиджанской областной филармонии.

В мае 2024 года Кушнир был задержан по обвинению в "публичных призывах к терроризму". Так были истолкованы его антивоенные высказывания. Он умер в возрасте 39 лет в СИЗО-1 Биробиджана 28 июля 2024 года вследствие сухой голодовки.

Открытое письмо пианистов и дирижеров в память о Кушнире

В середине августа в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) было опубликовано открытое письмо пианистов и дирижеров в память о Павле Кушнире. "В адском калейдоскопе сегодняшнего дня, посреди "фейковых новостей", ложной морали и ложных ценностей мы почти оглохли. И когда мы вдруг слышим далекий, прекрасный звук, который, вопреки своей скромности, перекрывает вездесущие рев и лязг, мы склоняемся перед героями и визионерами, которые в своем отчаянном одиночестве жертвуют собой ради человечества и платят за это самую высокую цену", - говорилось в этом письме.

Кроме прочих, его подписали известный немецкий пианист Игорь Левит (Igor Levit) и экс-руководитель Берлинского симфонического оркестра, сэр Саймон Рэттл.