Перед посольством ФРГ в Тегеране прошел провластный митинг

В Тегеране несколько десятков сторонников правительства Ирана собрались перед посольством Германии. Среди участников митинга, организованного местными властями, присутствовали ветераны Первой войны в Персидском заливе, сообщает агентство dpa со ссылкой на государственные СМИ Ирана во вторник, 1 ноября.

Собравшиеся протестуют против внешней политики Берлина и поддержки германским правительством демонстрантов, которые на протяжении уже более шести недель выступают в защиту прав женщин, против полицейского произвола и правления аятоллы Хаменеи, сообщает dpa. По данным очевидцев, во время акции задержаны как минимум двое журналистов.

Многотысячные протесты в Иране продолжаются уже более шести недель

Многотысячные протесты начались в Иране 16 сентября 2022 года во время церемонии похорон Махсы Амини в ее родном городе Секкезе и в административном центре Иранского Курдистана городе Сенендедже. 22-летняя курдская девушка была задержана полицией нравов 13 сентября в Тегеране за якобы неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась в больнице. Родственники утверждают, что причиной смерти стало избиение девушки полицейскими.

Вскоре протесты распространились практически по всей стране. Власти пытаются подавить протесты всеми возможными способами, в том числе блокируя интернет и задерживая протестующих. В ряде городов Ирана прошли ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией. По данным правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), в ходе протестов в различных городах Ирана уже погибли 240 человек.

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