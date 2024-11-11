Перебежчики хотят добиться дезертирства среди сил КНДР в РФ

Листовки и аудиозаписи с призывами к военным КНДР в России сдаваться в плен или дезертировать доставлены в украинское посольство в Сеуле, пишет Yonhap.

Группа перебежчиков из Северной Кореи передала Украине пропагандистские материалы для агитации среди северокорейских военнослужащих, отправленных в Россию с целью участия в войне против Украины. Листовки и аудиозаписи доставлены в украинское посольство в Сеуле, сообщает информагентство Yonhap в понедельник, 11 ноября.

Материалы содержат призывы к дезертирству и соответствующие инструкции. Авторами выступили бывшие военнослужащие армии КНДР и родители северокорейских военных.

Зеленскому порекомендуют психологическую войну

Ожидается, что руководитель инициативной группы передаст украинским военным чинам в столице Бельгии аналогичные листовки и письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому с рекомендацией применять психологические операции в отношении сил КНДР. Подобными методами украинской армии удастся добиться "массовой сдачи в плен и дезертирства среди северокорейских солдат", приводит агентство выдержки из письма.

Реакции на военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна

США, Южная Корея и Украина оценивают численность войск КНДР, направленных в Россию, в 8-12 тысяч человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш видит в потенциальном участии северокорейских солдат в войне РФ против Украины "очень опасную эскалацию". Генсек НАТО Марк Рютте призвал Москву и Пхеньян воздержаться от участия КНДР в войне против Украины. Китай, которого Вашингтон попросил оказать давление на Пхеньян, назвал укрепление отношений России и КНДР "их личным делом".

Южная Корея и Евросоюз осудили переброску северокорейских солдат в РФ, а Германия пригрозила Северной Корее санкциями за поддержку войны в Украине. По данным украинского президента, военные из КНДР уже несут потери в Курской области на границе с Украиной.