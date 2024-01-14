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PepsiCo запретила упоминать в ее рекламе войну в Украине

Александра Иванова
14 января 2024 г.

По данным проекта B4Ukraine, в 2023 году PepsiCo уплатила в бюджет РФ 115 млн долларов налогов. В Украине внесли эту компанию в перечень спонсоров войны.

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Логотип компании PepsiCo на офисе компании в Кракове
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Ни война в Украине, ни поддержка Украины и ее армии не должны упоминаться в рекламных коммуникациях - такое условие выдвинула компания PepsiCo осенью 2023 года при поиске пиар-агентства для сотрудничества в Украине. Об этом сообщает в воскресенье, 14 января, сайт проекта B4Ukraine, отслеживающего, какие иностранные компании остались на российском рынке после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

"НИКАКОГО: упоминания войны, военных действиях, агрессии, военнослужащих (со стороны бренда), Вооруженных сил Украины. НИКАКОЙ: поддержки Украины и армии. НИКАКОЙ: негативной коннотации, создающей ощущение "небезопасности", - цитирует портал письмо PepsiCo, оказавшееся в распоряжении его авторов.

Указывается, что портал B4Ukraine обратился за комментарием в офисы PepsiCo в Украине и США, однако к моменту публикации ответа не получил.

Между тем 17 октября 2023 года на странице PepsiCo в Instagram появилось сообщение, что "волонтеры PepsiCo раздали продуктовые наборы 1200 семьям в городе Бородянка, чьи дома были разрушены", напоминают в B4Ukraine. В сообщении не уточняется, кто именно жестоко разрушил дома этих людей, подчеркивают авторы.

Деятельность компании PepsiCo в России

Они приводят данные Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины, согласно которым производителю напитков, чипсов и других продуктов питания PepsiCo принадлежат в России 19 заводов. В России на эту компанию работают 20 тысяч сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных работников. При этом она имеет в РФ 600 вакансий. В сентябре 2023 года НАПК Украины внесло PepsiCo в перечень международных спонсоров войны.

По сведениям B4Ukraine, в 2023 году чистая прибыль PepsiCo в России увеличилась на 333%, составив 525 млн долларов США. При этом компания заплатила в российский бюджет налогов на 115 млн долларов.

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Сообщение проекта B4Ukraine о запрете компании PepsiCo упоминать войну в Украине в своей рекламе

"No support Ukraine and its army"
b4ukraine.org