Пентагон: Военные Украины начали тренировки на танках Abrams

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 29 мая.

На 460-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 29 мая (время московское).

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Украинские военнослужащие приступили к обучению работе с танками M1 Abrams на полигоне Графенвёр в Германии, сообщил представитель министерства обороны США. По его сведениям, курс начался 26 мая. Обучение проходят около 200 украинских военных. В середине мая на полигон на востоке земли Бавария был доставлен 31 танк.

Хроника событий 28 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 мая 00.00 - 13.59 >>>

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