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Пентагон: РФ могла вывести на орбиту космическое оружие

Даниил Сотников
22 мая 2024 г.

Пентагон считает, что Россия вывела на околоземную орбиту противоспутниковый космический военный аппарат.

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Международная космическая станция
Международная космическая станцияФото: Stanislav Rishnyak/NASA/Zoonar/picture alliance

Министерство обороны США предполагает, что Россия вывела на околоземную орбиту противоспутниковый космический военный аппарат. Об этом во вторник, 21 мая, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"16 мая Россия запустила спутник на низкую околоземную орбиту, который, по нашей оценке, скорее всего, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", - сказал Райдер.

По его словам, Россия развернула это "новое противокосмическое оружие" на той же орбите, где находится правительственный спутник США. "Таким образом, оценки также указывают на характеристики, напоминающие ранее развернутые противокосмические полезные нагрузки в 2019 и 2022 годах", - заключил представитель Пентагона. Райдер не стал комментировать, знали ли США о запуске заранее.

СМИ: РФ намерена разместить в космосе ядерное оружие

В феврале американские СМИ со ссылкой на источники в Конгрессе сообщили, что Россия намерена разместить в космосе ядерное оружие для применения его против спутников.  Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, которое можно использовать в космосе, и администрация США относится к этим планам Москвы со всей серьезностью, заявил тогда координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

На прошлой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что Россия в феврале 2022 года запустила в космос спутник, предназначенный для испытания компонентов потенциального противоспутникового ядерного оружия. Как утверждает WSJ, спутник "Космос-2553" до сих пор движется вокруг Земли. 

Совбез ООН отклонил резолюцию РФ против оружия в космосе

Накануне Совет Безопасности ООН отклонил подготовленный Россией проект резолюции, призывающей все страны "навсегда" прекратить размещение и применение в космосе любого оружия. Документ не набрал необходимых девяти голосов: из 15 членов Совбеза за его принятие проголосовали семь государств. Еще семь стран, включая США, Великобританию и Францию, выступили против.

"Сегодняшняя контррезолюция России не была серьезной. Это была циничная попытка отвлечь внимание от сообщений о том, что Москва разрабатывает новый спутник с ядерным устройством", - заявил один из членов британской делегации. 

24 апреля Россия заблокировала подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. За его принятие проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности. Постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил отказ поддержать документ тем, что, по его словам, запрет должен касаться не только ядерного оружия, но и обычных видов вооружения.

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