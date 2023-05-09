  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Российский истребитель МиГ-31К, несущий ракету "Кинжал" (фото из архива)
Российский истребитель МиГ-31К, несущий ракету "Кинжал" (фото из архива)Фото: AP/picture alliance
КонфликтыРоссия

США подтвердили уничтожение ракеты "Кинжал" системой Patriot

Александра Иванова
25 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 мая.

https://p.dw.com/p/4R74Y

На 441-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 10 мая (время московское).

++01.10++

Оператор французского информагентства AFP Арман Сольдин погиб, выполняя свою работу, на востоке Украины. Об этом сообщило агентство в Twitter, указав, что известие о гибели сотрудника потрясло его. По словам коллег Сольдина, ставших очевидцами трагедии, он погиб при ракетном ударе под городом Часов Яр вблизи Бахмута.

Официальный Киев выразил "сердечные соболезнования" в связи с гибелью корреспондента AFP под Бахмутом.

++00.05++

Воздушные силы ВСУ 4 мая действительно сбили в небе над Киевом российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" (Kh-47M2) при помощи американской системы ПВО MIM-104 Patriot. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, выступая на брифинге.

Информацию об уничтожении российской ракеты "Кинжал" в небе над Киевом 6 мая подтвердил также командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. За несколько часов до этого спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг обнародованное порталом Defense Express сообщение об уничтожении ракеты.

Хроника событий 9 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 мая 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Берлин: День освобождения от национал-социализма

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Музей СВО. Атака дронов на Кремль. Пожизненный "враг народа" - "Заповедник", выпуск 263, 07.05.23

Музей СВО. Атака дронов на Кремль. Пожизненный "враг народа" - "Заповедник", выпуск 263, 07.05.23

Детский сад "Zолнышко". Репортаж из "Музея СВО". Сложный вопрос о контрнаступлении. Атака дронов на Кремль. Трамп оправдывает себя. Эрдоган не хочет покидать кресло. Песня о возвращении понятия "враг народа". Смотрите в 263-м выпуске "Заповедника"!
Политика7 мая 2023 г.15:17 мин.
external

Скандал с флагами на 8 мая в Берлине, ЧВК "Вагнер" Пригожина штурмует Бахмут. DW Новости (08.05.2023)

Скандал с флагами на 8 мая в Берлине, ЧВК "Вагнер" Пригожина штурмует Бахмут. DW Новости (08.05.2023)

ЧВК "Вагнер" продолжает штурмовать Бахмут, несмотря на заявления Евгения Пригожина к 10 мая оставить свои позиции в городе. Также сообщается о перегруппирвоки российких войск возле Бахмута. Как считают военные эксперты, российские военные стараются занять город к 9 мая. Подробности - в выпуске DW Новости.
8 мая 2023 г.32:23 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Vesna от Чехии на сцене "Евровидения-2023" в Ливерпуле

"Евровидение-2023": Результаты первого полуфинала конкурса

Культура2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW на тему Парада Победы в Москве: карикатурный президент РФ Владимир Путин говорит в телефонную трубку: "Алло, а доставьте мне лидеров СНГ к параду!"

Парад победы в Москве: Как Путин собирал глав государств

Парад победы в Москве: Как Путин собирал глав государств

Политика9 ч. назад
Могила неизвестного солдата в парке Славы

День памяти и День Победы - что думают об этом киевляне

День памяти и День Победы - что думают об этом киевляне

Политика24 ч. назад
Russland | Victory Day Parade

День Победы в России: где и как отмечали 9 мая

День Победы в России: где и как отмечали 9 мая

Общество4 ч. назад
Военный парад в Бресте 9 мая 2023 года

9 мая в Бресте: военный парад, автопробеги и туристы из РФ

9 мая в Бресте: военный парад, автопробеги и туристы из РФ

Общество6 ч. назад
Берлин, 9 мая 2023. Пресс-конференция Анналены Бербок и Цинь Гана, министров иностранных дел ФРГ и КНР

Отношения ФРГ и КНР обостряются? Интрига вокруг двух визитов

Отношения ФРГ и КНР обостряются? Интрига вокруг двух визитов

Политика7 ч. назад
Акция протеста в Белграде против вооруженного насилия, 8 мая 2023 года

Сдавайте оружие! Удастся ли в Сербии разоружить граждан

Сдавайте оружие! Удастся ли в Сербии разоружить граждан

Конфликты9 ч. назад
На главную страницу