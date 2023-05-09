США подтвердили уничтожение ракеты "Кинжал" системой Patriot

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 мая.

На 441-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 10 мая (время московское).

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Оператор французского информагентства AFP Арман Сольдин погиб, выполняя свою работу, на востоке Украины. Об этом сообщило агентство в Twitter, указав, что известие о гибели сотрудника потрясло его. По словам коллег Сольдина, ставших очевидцами трагедии, он погиб при ракетном ударе под городом Часов Яр вблизи Бахмута.

Официальный Киев выразил "сердечные соболезнования" в связи с гибелью корреспондента AFP под Бахмутом.

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Воздушные силы ВСУ 4 мая действительно сбили в небе над Киевом российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" (Kh-47M2) при помощи американской системы ПВО MIM-104 Patriot. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, выступая на брифинге.

Информацию об уничтожении российской ракеты "Кинжал" в небе над Киевом 6 мая подтвердил также командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. За несколько часов до этого спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг обнародованное порталом Defense Express сообщение об уничтожении ракеты.

Хроника событий 9 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 мая 00.00 - 13.59 >>>

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