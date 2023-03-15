США планируют увеличить бюджет на производство боеприпасов

На 386-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 16 марта (время московское).

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Благодаря помощи Запада российская агрессия оказалась на грани провала, считает президент Украины Владимир Зеленский. Поставки боеприпасов и вооружения особенно важны в тот момент, "когда мы чувствуем, что российская агрессия приближается к той точке, где она может быть сломлена", заявил он в традиционном вечернем обращении, комментируя прошедшую 15 марта 10-ю встречу Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). По словам Зеленского, на встрече обсуждалась продолжение военной помощи Украине, и "есть решения".

В 2024 году США предполагают нарастить производство боеприпасов

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Пентагон планирует значительно увеличить расход средств на производство боеприпасов - в проекте оборонного бюджета на 2024 финансовый год на эти цели предусмотрено потратить 30,6 миллиарда доддаров, приводятся слова заместителя министра обороны США и финансового директора Пентагона Майкла Маккорда на сайте ведомства . По его словам, это на 5,8 млрд долларов больше, чем в 2023 году.



"Безусловно, Украина проинформировала нас о недостаточной пластичности в нашей индустриальной базе... Мы намерены приложить усилия, чтобы подняться на более высокий уровень", - заявил Маккорд. Он также подчеркнул, что боеприпасы будут предназначаться не только для Украины - программа ориентирована на весь Индо-Тихоокеанский регион в соответствии со стратегией национальной безопасности США, предполагающей одним из центральных пунктов сдерживание Китая.

Хроника событий 15 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 марта 00.00 - 13.59 >>>

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