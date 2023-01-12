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Клубы дыма над Соледаром, фото из архива: 8 яеваря 2023 года
Клубы дыма над Соледаром, фото из архива: 8 яеваря 2023 годаФото: Roman Chop/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

Пентагон не подтверждает захват Соледара россиянами

Дмитрий Вачедин
21 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 13 января.

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На 324-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 13 января (время московское).

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В так называемой "ДНР" утверждают, что ВС РФ взяли в оперативное окружение Бахмут в Донецкой области Украины. Об этом заявил в эфире российского Первого канала "врио главы" сепаратистского образования Игорь Кимаковский. В Киеве пока никак не прокомментировали эту информацию. Ранее российская сторона заявляла о взятии Соледара, однако это сообщение было опровергнуто властями Украины и не нашло подтверждения Пентагоном и военными аналитиками Американского института изучения войны (ISW).

Пентагон не подтверждает захват Соледара россиянами

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Министерство обороны США не подтверждает, что Соледар захвачен российскими войсками. Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. "Мы точно знаем, что украинцы продолжают боевые операции под Соледаром", - добавил представитель Пентагона. Также он отметил, что в Пентагоне не видят признаков подготовки Москвы к наступлению на Украину с территории Беларуси.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин считает логичным привлекать к участию в войне России против Украины иностранцев, имеющих российское гражданство. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в пятницу на сайте "Российской газеты". По словам главы СКР, в первом полугодии 2022 года более 60 тысяч совершеннолетних жителей Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана получили российское гражданство, "и, следовательно, не только права, но и конституционную обязанность по защите принявшей их страны".

Зеленский поблагодарил десантников за оборону Соледара

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении поблагодарил воинов-десантников, принимающих участие в боях за Соледар. "Особенно сегодня отмечу десантников 77-й отдельной аэромобильной бригады, которые вместе с бойцами 46-й аэромобильной бригады в Соледаре удерживают занимаемые позиции и наносят врагу ощутимые потери", - заявил Зеленский. В обращении он рассказал об очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего, посвященном в первую очередь боям за Соледар, Бахмут и в целом за Донецкое направление.

Хроника событий 12 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 января 00.00 - 13.59 >>>

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