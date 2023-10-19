Эсминец США перехватил три ракеты из Йемена в Красном море

Ракеты и беспилотники были сбиты, поскольку "представляли потенциальную угрозу" судну, но целью атаки, предположительно, были объекты в Израиле.

Корабль ВМС США USS Carney на севере Красного моря уничтожил три крылатые ракеты и несколько беспилотников, запущенных силами хуситов в Йемене. Об этом в четверг, 19 октября, заявил спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер. По его словам, ракеты были сбиты, так как "представляли потенциальную угрозу" судну, но целью атаки, предположительно, были объекты в Израиле.

Пентагон пока изучает, что именно могло быть целью атаки. По словам Райдера, США готовы сделать все необходимое, чтобы "защитить своих партнеров и интересы в этом важном регионе". Ни американские военные, ни мирные жители в этом регионе не пострадали, отметил чиновник.

Хуситы - поддерживаемые Ираном повстанцы в Йемене, контролирующие часть территории страны, где с 2014 года идет гражданская война. Среди их лозунгов традиционно присутствуют фразы "Смерть Америке" и "Смерть Израилю", указывает агентство AP. Власти Йемена при этом поддерживаются Саудовской Аравией, которая на данный момент не выказывала угроз Израилю на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в ЕС и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль, жертвами которой стали более тысячи человек.

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