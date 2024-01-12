ПФР засекретил данные о выплатах участникам войны в Украине

Пенсионный фонд России (ПФР) разослал сотрудникам региональных отделений письмо "об отсутствии необходимости загрузки фактов назначения (соцвыплат. - Ред.) по участникам СВО". При этом уже обнародованные сведения такого характера попросили удалить, написало в четверг, 11 января, онлайн-издание "Важные истории".

Как следует из публикации, двумя копиями одного и того же письма, разосланного по разным регионам, поделились в своих официальных открытых чатах сотрудники организаций, отвечающих за наполнение Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Одна из копий документа опубликована в Telegram-канале "Важных историй" .

Указывается, что он был разослан еще в декабре 2022 года и подписан заместителем председателя правления Пенсионного фонда Ярославом Омелаем.

ЕГИССО действует с 2018 года. В этой системе собраны данные о всех социальных мерах поддержки россиян и их объеме. Эту информацию предоставляют все государственные органы и бюджетные учреждения, которые занимаются соцзащитой граждан, например, назначают выплаты по потере кормильца или занимаются обеспечением жильем детей-сирот. Данные о социальных выплатах позволили бы понять масштаб потерь РФ в Украине, указывают журналисты.

Ранее данные о военных пенсиях по инвалидности и потере кормильца перестали публиковать в министерстве обороны России.

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