За свободу слова не только в Беларуси: международному ПЕН-клубу - 100 лет

Так происходит сейчас - в Беларуси, Китае, Турции, Иране. И так было раньше - в нацистской Германии, в Советском Союзе или в социалистической ГДР. Власть имущие ограничивают свободу слова, а журналистов и литераторов, выступающих за нее, подвергают давлению, арестам, а иногда даже лишают жизни. С этим борется ПЕН-клуб (PEN International) - международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов. Сегодня, 5 октября, ПЕН-клубу исполняется 100 лет.

"Столетие - повод для праздника, но и для того, чтобы задуматься, вспомнить о пострадавших и предаться скорби", - говорит в интервью DW президент немецкого ПЕН-центра Регула Венске (Regula Venske). Многие смелые люди заплатили за право на свободу слова своей жизнью. Во всем мире писатели и журналисты становятся жертвами преследований за свое мнение и нуждаются в поддержке. "Слово является оружием, которого руководители стран с авторитарным режимом боятся больше всего, - подчеркивает Венске. - В Германии литература превратилась в развлечение, досуг. Но слово является элементарной основой для свободы, правды и вообще человеческого существования. Это то, что нас определяет".

Голос преследуемых авторов

ПЕН (англ. PEN) - аббревиатура от английских слов "поэт", "драматург", "эссеист", "публицист", "романист", вместе буквы образуют символичное "перо/ручка". Основанный в 1921 году в Англии литературный клуб вскоре превратился в сеть писательских организаций по всему миру. Создан он был по инициативе английской писательницы Кэтрин Эми Доусон-Скотт, созвавшей на обед в Лондоне четыре десятка единомышленников. Джон Гослуорси, ставший первым президентом ПЕН-клуба, произнес тост, назвав писателей "попечителями человеческой натуры".

Глава немецкого ПЕН-центра Регула Венске

Идея была перенята в других городах. За год к инициативе подключились Париж, Нью-Йорк, Брюссель, Барселона, Стокгольм. Уже в конце 1920-х объединение насчитывало 40 клубов и 3000 участников. Центр организации оставался в Лондоне, международные конгрессы проходили в различных странах. Ежемесячный дайджест информировал о том, что происходит в литературных кругах.

ПЕН-центр и критика национал-социалистов

К середине 1930-х филиалы ПЕН-клуба распространились и за пределами Европы: в Кейптауне, Тель-Авиве, Буэнос-Айресе, Пекине, Каире, Токио… Существовал даже отдельный идиш-ПЕН-центр с представительствами в Нью-Йорке, Варшаве и Вильнюсе. И если сначала политике в деятельности ПЕН-клуба отводился минимум пространства, со временем его заявления становились все более политическими.

В 1931 году руководство писательского объединения впервые обратилось к властям всех стран с призывом уважать права авторов, задержанных по религиозным или политическим мотивам. А с приходом к власти в Германии национал-социалистов ПЕН-клуб выпустил две резолюции. Поводом послужили преследования писателей, цензура, сожжение книг в университетских городах и взятие немецкого литературного объединения нацистами под свой контроль. "Миллионам в Германии не разрешают свободно говорить и писать. Господа ссылаются на великих немцев. Но как идеи Гете и Шиллера совместимы с преследованием миллионов людей? Не будем себя обманывать. Политики нас лишь терпят и будут преследовать, если мы станем неудобными. А голос правды никогда не был удобным", - заявил на конгрессе в Дубровнике в 1933 году живший в вынужденной эмиграции поэт Эрнст Толлер (Ernst Toller).

После Второй мировой войны в 1948 году ПЕН-клуб издал хартию, аналогичную Всеобщей декларации прав человека. "Литература не знает границ и должна оставаться средством общения между народами, несмотря на политические перевороты или международные потрясения", - говорится в ней. Защита искусства и свободы слова - ключевые понятия в документе.

Объединение литераторов со статусом правозащитника

Сегодня ПЕН-клуб - крупнейшее литературное объединение, которое к тому же является одной из важнейших организаций, выступающих за соблюдение прав человека. Для поддержки преследуемых при ней работает комиссия Writers-in-Prison, которая проводит общественные кампании за освобождение писателей и журналистов, находящихся в заключении.

Светлана Алексиевич - глава Белорусского ПЕН-центра, который власти РБ закрыли

Для тех, кто не может заниматься творчеством у себя на родине, она выделяет стипендию по программе Writers in Exile. "Свобода слова - не то, за что борются один раз, чтобы навсегда победить, - указывает в книге, изданной к столетию ПЕН-клуба немецкая писательница Юли Це (Juli Zeh). - Это постоянная борьба за основы человеческого сосуществования. А какая задача может быть для нас, писателей, более почетной?" В числе тех, за кого заступался международный ПЕН-центр, - Федерико Гарсиа Лорка, Стефан Цвейг (Stefan Zweig), Салман Рушди, Анна Политковская, Грант Динк, Светлана Алексиевич.

В частности, нобелевский лауреат из Беларуси Алексиевич вынуждена была покинуть родину в связи с протестами и арестами лидеров оппозиции после президентских выборов в стране в 2020 году. Год спустя, в августе 2021-го, Белорусский ПЕН-центр, который возглавляла Алексиевич, был ликвидирован властями. Он не раз обвинял руководство страны в репрессиях против деятелей культуры. Руководство Белорусского ПЕН-центра воспринимает ликвидацию как "высшую правительственную награду за его деятельность и позицию". "Нам не стыдно ни за что сделанное, а многим мы и вовсе можем гордиться. Мы пережили сложный год вместе с нашей страной. Но при этом ни на день не останавливали нашу работу. И не собираемся", - прокомментировала DW замглавы Белорусского ПЕН-центра Татьяна Недбай.

Сейчас организация ищет возможности для возобновления регистрации. Свои принципы она еще раз перечислила в новом манифесте. "Белорусский ПЕН-центр видит своей миссией построение пространства для развития культуры, диалога и реализации потенциала творцов, защиту гражданских и культурных прав свобод людей слова", - говорится в нем. Татьяна Недбай отмечает, что ситуация с лишением объединения регистрации не повлияла на его статус в международном ПЕН-клубе: "Позиция международного ПЕН-клуба, как и других региональных ПЕН-центров, - последовательна и солидарна. Мы ощущаем огромную поддержку и внимание к себе. И мы очень за это благодарны".

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