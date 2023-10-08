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Пекин призывает ХАМАС и Израиль прекратить столкновения

Сергей Куприков
8 октября 2023 г.

МИД Китая заявил, что фундаментальный путь к разрешению палестино-израильского конфликта - реализация решения о сосуществовании двух государств и создании независимого палестинского государства.

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Работа системы ПВО в Израиле
Работа системы ПВО в ИзраилеФото: Amir Cohen/REUTERS

После нападения исламистских экстремистов движения ХАМАС на Израиль, приведшего к многочисленным человеческим жертвам, Китай призвал стороны палестино-израильского конфликта сохранять сдержанность и немедленно прекратить огонь. Об этом говорится в заявлении МИД КНР, опубликованном в воскресенье, 8 октября.

"Китай выражает глубокую озабоченность нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем, призывает соответствующие страны сохранять хладнокровие и сдержанность, немедленно прекратить огонь, защитить мирных граждан и предотвратить дальнейшее ухудшение обстановки", - указывается в сообщении.

В ведомстве отметили, что фундаментальный путь разрешения палестино-израильского конфликта заключается в реализации решения о сосуществовании двух государств и создании независимого палестинского государства. Эскалация ситуации в регионе, отмечается в заявлении, свидетельствует о том, что стагнация процесса мирного урегулирования конфликта неприемлема. Пекин призвал международное сообщество содействовать скорейшему возобновлению переговоров между Израилем и палестинцами.

Смотрите также:

Нападение ХАМАС на Израиль

 

 

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