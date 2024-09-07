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Педро Альмодовар получил "Золотого льва" в Венеции

Екатерина Венкина
7 сентября 2024 г.

Педро Альмодовар удостоился главной награды 81-го Венецианского кинофестиваля за фильм "Комната по соседству".

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Педро Альмодовар в Венеции
Педро Альмодовар в Венеции (2 сентября 2024 года)Фото: Cinzia Camela/LiveMedia/IMAGO

Испанский режиссер Педро Альмодовар получил "Золотого льва" (Leone d'Oro) - главную награду 81-го Венецианского кинофестиваля за фильм "Комната по соседству". Об этом в субботу, 7 сентября, сообщило жюри киносмотра.

Комиссия во главе с французской актрисой Изабель Юппер выбрала ленту испанского режиссера, рассмотрев 21 заявку.

Картина рассказывает о непростых взаимоотношениях матери - бывшей военной корреспондентки - и дочери, живущих неподалеку друг от друга в Нью-Йорке. В главных ролях снялись американская и британская актрисы Джулианна Мур и Тильда Суинтон.

Лучшей актрисой назвали Николь Кидман

Большого приза жюри ("Серебряного льва") удостоилась лента "Горная невеста" ("Вермильо") Мауры Дельперо. "Серебряный лев" за лучшую режиссуру - у Брэйди Корбет ("Бруталист"). Лучшей актрисой назвали Николь Кидман ("Плохая девочка"), лучшим актером - Венсана Линдона ("Тихий сын").

В 2023 году главный приз 80-го международного Венецианского кинофестиваля, "Золотого льва", завоевал фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" ("Poor Things"). Церемония награждения проходила на острове Лидо в Венеции.

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