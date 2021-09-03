Павлиний остров под Берлином - прусский рай для прусской Помпадур

Павлиний остров

Через несколько лет после смерти Фридриха Вильгельма III, скончавшегося в 1840 году, зверей перевезут в Берлин, где как раз будет создаваться первый в Германии зоопарк, а они составят его основу. При этом короле на острове также построили большую тропическую оранжерею, но в 1880 году она сгорела и не была восстановлена. В свою очередь, здание с этой открытки 1927 года на острове сохранилось…