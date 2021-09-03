Павлиний остров под Берлином - прусский рай для прусской Помпадур

Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.
Возведенный в 1763-1769 годах, он считается последним прусским дворцом в стиле барокко.
Для кого построили эти деревянные дома и каменную церковь, словно перенесенные в Германию из-под Петербурга, Москвы или Твери?
Здесь жили прусские короли и кронпринцы, отдыхали советские офицеры, выставляли военную технику, но позже все вернули в прежний вид, ведь перед нами - памятник Всемирного наследия.
Эта резиденция в Потсдаме названа именем правнучки царя Николая I. В 1945 году во дворце Цецилиенхоф состоялась Потсдамская конференция с участием Сталина, Трумэна и Черчилля.
Этот дворец расположен на границе Берлина и Потсдама. Во времена холодной войны рядом на Глиникском мосту меняли шпионов.
Этот замок в Потсдаме более полувека служил летней резиденцией Вильгельму I - прусскому принцу, кронпринцу, королю и первому кайзеру Германской империи.
В 1862 году в этой потсдамской резиденции состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и прусского дипломата Отто фон Бисмарка.
Рядом с этим храмом, вплотную к нему, проходила Берлинская стена, а в конце позапрошлого века его колокольню использовали для передачи первого радиосигнала в Германии.